Google prodlužuje upgrady OS na 5 let pro Pixely 6, 7 a Fold

Jak upozornil na sociální síti X Mishaal Rahman, Google bez větších oznámení prodloužil softwarovou podporu pro telefony sérií Pixel a 6 a 7 plus skládací Fold na pět let. Důkazem je přitom stránka support.google.com..

Google officially confirms the Pixel 6 series, Pixel 7 series, and Pixel Fold will get an additional 2 years of OS updates!



The company has updated a support page to mention that these Pixel phones are guaranteed 5 years of updates - including 5 years of OS and security updates… pic.twitter.com/GB2cN2B4iP