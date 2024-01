Lenovo uvádí herní notebooky Legion 9i a 7i. Nabídnou špičkový výkon i displeje

Fotografie: Lenovo

Veletrh CES 2024 provází celá řada oznámení zajímavých technologických novinek. Za pozornost přitom rozhodně stojí i dvojice nových notebooků Lenovo Legion 9i a Lenovo Legion 7i, jež cílí na hráče, pro které je kromě přenositelnosti důležitý především výkon a speciální herní funkce. Čím jsou tyto modely zajímavé?

Smart FPS pro co nejlepší optimalizaci

Jednou ze zajímavých vychytávek je technologie Smart FPS, která umí zvýšit výkon během hraní her na základě scénáře používání. Počítač jednoduše monitoruje počet snímků za sekundu na obrazovce a s využitím speciálních algoritmů optimalizuje CPU a GPU pro co nejlepší zážitek, respektive co nejvyšší FPS, a tedy i plynulost hraní. Samozřejmostí herních notebooků Legion je rovněž RGB podsvícení pojící se s funkcí Legion Aurora Sync využívající AI pro synchronizaci efektů na klávesnici a dalších podsvícených prvcích.

Lenovo Legion 9i

O výkon se stará čipset Intel Core Gen i9-14900HX ve spojení s GPU GeForce RTX 4090 (16 GB GDDR6 paměti, 150W TGP). Další nespornou předností je pak 3,2K obrazovka s poměrem stran 16:10 a 165Hz obnovovací frekvencí, která je v případě modelu Legion 9i typu MiniLED. U modelu Legion 7i se jedná o IPS LCD displej (uhlopříčka 16" je pro oba dva modely shodná) rovněž se 165Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 450 nitů.

Lenovo Legion 7i

Pro hráče je neméně důležité také množství operační paměti, které v případě modelu Legion 9i může činit až 64 GB DDR5 paměti s taktem 5 600MHz doplněné o 2TB SSD úložiště. U modelu Legion 7i výrobce nasadil grafickou kartu RTX 4070 (8GB GDDR6 paměti, 115W TGP) v kombinaci s max. 32 GB RAM (rovněž o taktu 5 600 MHz) či až 1TB SSD úložištěm. Dostatek energie Lenovu Legion 9i obstarává velká 99,99Wh baterie, jež se podepsala i na výsledné hmotnosti 2,5 kilogramů, která je však vzhledem k výbavě stále pochopitelná.

Dostatek energie obstarává oběma dvěma modelům 99,99kWh baterie, jež se podepsala i na výsledné hmotnosti. Menší Legion 7i se chlubí hmotností 2,28 kilogramů, zatímco Legion 9i váží 2,5 kilogramu. Napájení pak probíhá dodávaným adaptérem výkonem 330 W v případě Legionu 9i, respektive 230 W u modelu Legion 7i. Na závěr dojdeme, že v konektorové výbavě neschází moderní HDMI 2.1, Wi-Fi 7 pro rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení či řada USB-C. O zvuk se starají reproduktory Harman/Kardon o výkonu 2 × 2 W.