Lákavá alternativa k Apple Watch? Vivo Watch GT 2 oslní vzhledem i displejem

Vivo s uvedením chytrých hodinek na český trh relativně dlouho otálelo, nyní zde však jedny máme a rozhodně stojí za pozornost. Novinka Vivo Watch GT 2 připomíná oblíbené Apple Watch, avšak v tom nejlepším možném smyslu, a navíc bez některých nepříjemných kompromisů. Pozornost vzbudí již samotným vzhledem.
Jak již padlo v úvodu, Vivo Watch GT 2 připomínají chytré hodinky od Applu, tj. vsázejí na praktický obdélníkový tvar, což znamená, že je displej mnohem lépe využitelný. Například skrolování delším textem je výrazně pohodlnější, neboť se jej na tento tvar obrazovky vměstná podstatně více ve srovnání s klasickými kulatými ciferníky. Digitálních ciferníků je přitom v hodinkách i přidružené mobilní aplikaci na výběr dostatek, takže si vzhled hodinek snadno přizpůsobíte ke svému obrazu. Každý z ciferníků má navíc vizuálně odpovídající Always-On režim.
U cenově dostupných hodinek může představovat občasnou limitaci samotný displej a jeho kvalita. V tomto případě se však můžete těšit na skvělý 2,07" AMOLED panel s velmi tenkými rámečky o tloušťce jen 1,8 milimetru. Hodinky testujeme mj. i na velmi slunečném Korfu, kde bez problémů zvládají ostré polední slunce, takže čitelnost díky maximálnímu jasu 2 400 nitů nepředstavuje žádný problém. Co víc, Vivo Watch GT 2 reagují zcela příkladně a pohotově na zvednutí zápěstí, načež okamžitě rozsvítí displej. Pokud byste však z nějakého důvodu toto gesto používat nechtěli, mohou se hodinky rozsvítit i po poklepání prstem na obrazovku, což ale mírně zvýší spotřebu energie.
Po stránce zpracování nás pak mile překvapilo, že hodinky využívají hliníkové šasi s matnou povrchovou úpravou a antialergenní spodní stranu ze skla. Vivo Watch GT 2 nosíme i během spánku a neshledali jsme žádné problémy s komfortem. Silikonový řemínek působí na dotyk velmi příjemně, hodí se na sport a nabízí dostatek zdířek pro nalezení optimální úrovně utažení. Stejně tak korunka na pravém boku je praktická a podle našeho názoru i estetická. Je pěkně vycentrovaná uprostřed a zbytek plochy zůstává čistý bez dalších tlačítek. V neposlední řadě potěší velmi jednoduchá výměna řemínků skrze tlačítka na spodní straně, s jejichž pomocí stačí řemínek „vycvaknout“ a stejně snadno nasadit nový.
Jednou z velkých předností oproti Apple Watch je výdrž na jedno nabití. Ta by měla při běžném používání dosahovat až 14 dní, případně 12 dní s aktivovaným režimem Always-On. Z našich dosavadních pozorování se zdá, že bude výdrž opravdu špičková, jelikož procenta baterie mizí jen velmi pomalu. I v situaci, kdy budete hodinky používat s neustále zapnutým displejem a většinu času s nastaveným maximálním jasem, se lze spolehnout na výdrž minimálně 10 dní na jedno plné nabití.
Vivo Watch GT 2
|Konstrukce
|47,5 × 40,2 × 10,9 mm, 34,9 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 2,07" (514 × 432 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.4, NFC
|Akumulátor
|580 mAh, nabíjení: proprietární kolébka