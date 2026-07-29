Překvapení ve střední třídě? Vivo V70 Lite nabízí lákavou sestavu fotoaparátů

Označení Lite obvykle naznačuje, že výrobce šetřil také na fotoaparátech. Vivo V70 Lite 5G ale nechce zaujmout jen co nejvyšším počtem objektivů na zádech. Místo toho staví především na hlavním fotoaparátu Sony, ultraširokoúhlém objektivu, nadprůměrně jemné selfie kamerce a několika funkcích zaměřených na portréty.
Hlavní roli dostal 50Mpx snímač Sony
Nejdůležitějším členem fotografické sestavy je 50Mpx hlavní fotoaparát využívající snímač Sony IMX882 o velikosti 1/1,95". Nejde o senzor, který by svými rozměry konkuroval nejdražším fotomobilům, v rámci dostupnějšího telefonu však představuje rozumný základ. Vivo navíc fotoaparát výrazně spojuje s portrétními snímky a fotografováním za horšího osvětlení.
Se zpracováním fotografií pomáhá algoritmus AI Master HD. Jeho úkolem má být především zachování přirozenějších tónů pleti a dostatečně světlého obličeje i ve scénách, kde už okolního světla příliš nezbývá. Samotné fotografie bude samozřejmě nutné posoudit až během testování, zvolený směr je ale sympatický. Vivo se nesnaží tvrdit, že V70 Lite nahradí profesionální fotoaparát, a místo toho se zaměřuje na situaci, kterou řeší běžní uživatelé často – rychlý portrét večer, v restauraci nebo ve městě.
Aura Light není pouze obyčejný blesk
Hlavní specialitou telefonu je kruhové portrétní světlo Aura, které se nachází přímo ve fotomodulu. Oproti běžné přisvětlovací diodě má světlo rovnoměrněji osvětlit obličej a omezit tvrdé stíny. Díky širšímu prstenci má osvětlení dopadat na větší plochu tváře, což by mělo portrétům dodat přirozenější hloubku.
Ještě zajímavější je možnost plynule měnit barevnou teplotu světla mezi studenými a teplými odstíny. Telefon ji přizpůsobuje okolnímu osvětlení, aby pleť nevypadala nepřirozeně například pod studenými zářivkami ani při teplém večerním světle. Právě zde může mít Aura Light větší praktický přínos než řada efektně znějících AI funkcí – správně zvolené světlo totiž výslednou fotografii často ovlivní více než následné softwarové úpravy.
Ultraširokoúhlý fotoaparát pojme celou scénu
Druhým fotoaparátem na zadní straně je 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Výrobce uvádí záběr 120 stupňů, po softwarové korekci zkreslení však výsledný úhel činí 108 stupňů. Hodit se bude zejména při fotografování architektury, krajiny, interiérů nebo početnější skupiny lidí, kdy se s hlavním fotoaparátem nemůžete dostat dostatečně daleko.
Rozlišení 8 Mpx naznačuje, že půjde především o praktický doplněk hlavního fotoaparátu, nikoliv o hvězdu celé sestavy. Na druhou stranu dává ultraširokoúhlý objektiv v telefonu této kategorie větší smysl než pomocné snímače s minimálním rozlišením. Samostatný teleobjektiv Vivo mezi fotoaparáty neuvádí, při přibližování se tedy telefon bude spoléhat na digitální výřez z hlavního snímače.
Selfie kamerka se nezalekne ani 4K videa
V otvoru displeje se nachází 32Mpx přední fotoaparát se snímačem o velikosti 1/3,1" a světelností f/2,45. Vysoké rozlišení se může hodit nejen pro selfie, ale také pro videohovory nebo tvorbu obsahu na sociální sítě. Zda se vyšší počet pixelů promítne také do viditelně lepších výsledků, ukáže až praxe, na papíře však přední kamera rozhodně nepůsobí zanedbaným dojmem.
Příjemným překvapením je podpora natáčení ve 4K rozlišení nejen zadním, ale také předním fotoaparátem. To ocení zejména uživatelé, kteří natáčejí vlogy, Reels nebo další videa přímo přední kamerou a nechtějí se omezovat na Full HD. Vivo zmiňuje také natáčení při slábnoucím světle, teprve reálný test však ukáže, jak si telefon poradí se stabilizací a šumem.
Umělá inteligence mění roční období
Vedle tradičního portrétního režimu nabízí Vivo V70 Lite 5G také funkci Portrét ve všech ročních obdobích. Umělá inteligence dokáže upravit okolí fotografované osoby a vytvořit variantu odpovídající jaru, létu, podzimu nebo zimě. Nejde tedy o nástroj, který by zlepšoval samotnou kvalitu fotoaparátu, ale spíše o kreativní efekt určený pro sociální sítě.
Za pozornost stojí, že se fotografie při využití této funkce nahrají do cloudu, kde proběhne AI zpracování. Výsledek se následně stáhne zpět do telefonu a kopie uložená v cloudu má být odstraněna. Najednou lze podle výrobce zpracovat až deset fotografií. Je dobré o tomto principu vědět, protože nejde o úpravu probíhající výhradně přímo v zařízení.
Fotografický film a retro filtry
Pro uživatele, kteří nechtějí každou fotografii ručně upravovat, je připraven režim Fotografický film. Ten snímkům přidává stylizované ohraničení s adaptivní barvou a snaží se napodobit atmosféru klasických fotografií. Nabídku doplňuje několik retro filtrů, s jejichž pomocí lze měnit celkové barevné podání a náladu snímku už během fotografování.
Fotografická výbava Vivo V70 Lite 5G tedy není postavená na zoomování nebo velkém množství specializovaných objektivů. Její hlavní důraz je jinde: na portrétech, práci se světlem, selfie a rychlém vytváření snímků připravených ke sdílení. Největší potenciál má kombinace 50Mpx snímače Sony a světla Aura, protože právě ta může telefonu pomoci v situacích, ve kterých dostupnější modely často ztrácejí – při fotografování lidí za horšího osvětlení.
Vivo V70 Lite
|Rozměry
|163,8 × 76,3 × 7,6 mm, 194 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400,
|Paměť
|RAM: 6 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh