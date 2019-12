Jak moc jsou vlastně chytré hodinky chytré a co je činí „chytrými“? Odpověď na tuto otázku není tak jednoznačná. Pro někoho to může být pouhé měření kroků nebo přítomnost senzorů měřících zdravotní funkce, pro jiné zase možnost propojení s telefonem. Poznávacím znakem je obvykle displej, ovšem, jak si ukážeme v dnešním výběru, ani na to se nelze spolehnout.

Nejlepší základní chytré hodinky

Vítejte u dalšího výběru, tentokrát zaměřeného na chytré hodinky s uzavřeným operačním systémem, tedy takové, na které si nedoinstalujete aplikace a musíte se spokojit s tím, co vám předinstaloval sám výrobce.

Huawei Watch GT2

Druhá generace Huawei Watch GT přináší všechny výhody jejich předchůdce, jako je například dlouhá výdrž, povedený design či pokročilé sportovní funkce, nově však hned ve dvou provedeních – 46mm verzi pro pány a 42mm variantě pro něžné pohlaví. Obě spoléhají na krásný AMOLED displej s poměrně tenkými rámečky o velikosti 1,39, respektive 1,2 palce a dostatečně jemným rozlišením.

Huawei Watch GT2 – videorecenze

Novinkou na první pohled skrytou je využití Kirinu A1, který zajišťuje ve spolupráci s Bluetooth 5.1 špičkovou konektivitu, díky čemuž zůstanou hodinky v otevřeném prostranství připojeny k vašemu smartphonu až na vzdálenost 150 metrů. Výdrž, která činí v případě 46mm verze úctyhodných 14 dní a u menší varianty až týden, je ve světě chytrých hodinek také značně nadstandardní a Watch GT2 mohou být skvělou volbou pro všechny, které nebaví každý večer hodinky sundávat ze zápěstí a dávat je na nabíječku.

Mezi výhody patří také přítomnost polohovacích systémů GPS a GLONASS, což z hodinek dělá ideálního společníka na výlety do přírody či jiné sportovní aktivity. Pánská verze navíc obsahuje i chytrého trenéra, který dává uživateli hlasové i vizuální instrukce k dosáhnutí ideálních výsledků. Díky integrovanému úložišti lze navíc do hodinek nahrát až 500 skladeb, takže můžete poslouchat hudbu přímo ze sluchátek, aniž byste si s sebou museli brát telefon. Samozřejmostí je pak vodotěsnost až do 5 ATM i možnost výměny pásků za jiné.

Xiaomi Amazfit GTR

Alternativu pro sportovní nadšence představují Xiaomi Amazfit GTR, které jsou rovněž k dispozici v pánské (47mm) a dámské (42mm) variantě a chlubí se dlouhou výdrží i povedeným designem. Displej o velikosti 1,39/1,2 palce typu AMOLED zobrazí veškeré potřebné informace, ať už jde o údaje naměřené při sportování či notifikace z vašeho smartphonu a potěší také integrace GPS/GLONASS.

Kromě 12 sportovních režimů, mezi nimiž najdeme běh, plavání nebo cyklistiku, je přítomna také vodotěsnost až do 5 ATM a množství ciferníků, které si můžete nainstalovat skrze povedenou aplikaci Amazfit. V neposlední řadě vás mohou zaujmout opravdu dlouhou výdrží kolem 20 dnů (u větší verze) či příznivou cenovkou.

Withings Move ECG

Trochu netradičně do našeho výběru zařadíme také chytré hodinky, které na první pohled vypadají zcela obyčejně, tedy nemají displej, ale pouze klasický ciferník s ručičkami. Absence zobrazovacího panelu na druhou stranu umožnila dosáhnout výdrže shodné s běžnými hodinkami, která má dosahovat až jednoho roku s následnou výměnou baterie u hodináře.

Nastavení hodinek i jejich správa probíhá přes aplikaci výrobce, kde budete také sledovat ušlé kroky či kvalitu spánku. Hlavní předností tohoto modelu je však, jak napovídá název, podpora měření EKG (elektrokardiogramu), díky čemuž máte možnost sledovat elektrickou aktivitu svého srdce a monitorovat své zdraví. Podporou EKG například disponují také Apple Watch, které jsou však několikanásobně dražší. Pokud hledáte klasicky vypadající hodinky a chcete mít možnost monitorovat EKG, pak jsou tyto hodinky vaší jasnou volbou.