Koronavirus úřaduje. Lidé kvůli němu více utrácí za hry a aplikace

Rok 2020 bude už navždy spojen s celosvětovou pandemií nového typu koronaviru, který mimo jiné zapříčinil, že lidé museli být převážně doma. Tato skutečnost vedla k tomu, že lidé mnohem více konzumovali multimédia skrze internet a nejde pouze o streamovací služby, jako je Netflix či Spotify. Mnohem více se stahovali různé aplikace a hry, což nyní dokládají čísla sensortwoer.com.

Ta ukazují, že výdaje za mobilní hry a aplikace poprvé v historii překročily hranici 100 miliard dolarů, a to již v období od ledna do konce listopadu loňského roku. Navíc je již nyní jisté, že číslo poměrně výrazně naroste, neboť rostoucí trend potvrdily například vánoční svátky. Jen během několika málo dní totiž totiž uživatelé v App Store a Google Play utratili přes 400 miliónů dolarů. Výdaje v průběhu vánočních svátků tvořily zhruba 4,5 % prosincových výdajů. V období od 1. do 27. prosince 2020 se výdaje za hry a aplikace v obou obchodech vyšplhaly na 9 miliard dolarů.

Meziroční srovnání útraty uživatelů v App Store a Google Play

Většina vánoční výdajů pak ve zmíněných obchodech směřovala k mobilním hrám. Meziročně došlo k 27% nárůstu z 232,4 miliónů dolarů na 295,6 miliónů dolarů. Není žádným překvapením, že se hry umístily v žebříčku na prvním místě. Hned za nimi, ovšem se značným odstupem, byly aplikace určené pro zábavu. V App Store utratili uživatelé za tyto aplikace během vánoční svátků 19,3 miliónů dolarů, což představovalo 21,8 % ze všech výdajů. V případě Google Play šlo o 4,3 miliónů dolarů, tedy 18,5 % ze všech výdajů během Vánoc.

Ačkoliv je na světě výrazně více uživatelů Androidu ve srovnání s iOS, jde-li o finance, vždy vede systém, respektive obchod Applu. Důvodem není ani tak lepší marketing při prodeji her či aplikací, případně doplňkových funkcí, jako spíše fakt, že v obchodě AppStore je výrazně více aplikací a her zpoplatněných. A to i těch, které jsou například v Google Play zdarma. Vše pramení z toho, že uživatelé iOS jsou obecně ochotnější za hry/aplikace zaplatit. V případě vánoční útraty připadl na App Store podíl 68,4 %.