Apple zveřejnil seznam nejstahovanějších aplikací letošního roku

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Rok 2020 byl pro všechny jiný. Lidé hledali nový způsob spojení se světem. Nové způsoby socializace se odrazily i na nejstahovanějších aplikací v obchodě Applu, jak informoval The Verge. Dvě aplikace přitom vynikají nejvíce. Je to nástroj pro videokonference Zoom a online hra Among Us. Obě byly zveřejněné jako nejlepší bezplatné aplikace pro iPhone a iPad.

Ani jedno z těchto jmen by nemělo být velkým překvapením. Hra Among Us vyšla už v roce 2018, ale teprve letos se stala nejstahovanější hrou roku. Mobilní verze je populární už proto, že si ji můžete stáhnout zdarma. Společnost Zoom letos také zaznamenala svůj největší nárůst, protože její aplikace je ideální místo pro většinu firem i škol. Prostřednictvím aplikace mohli učitelé vést online hodiny a přednášky, zatímco firmy mohly na dálku vést porady se svými zaměstnanci.

We’re excited to share that Zoom has been named as iPad App of the Year on the @AppStore! 🌟 #Bestof2020 pic.twitter.com/uuKN1DgQC7 — Zoom (@zoom_us) December 2, 2020

