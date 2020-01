Konvertibly Acer ConceptD 7 Ezel jsou připraveny na ty nejnáročnější úkoly

Acer na veletrhu CES 2020 rozšířil svou řadu ConceptD o nové konvertibilní notebooky Ezel a Ezel Pro, které vynikají na první pohled propracovanou konstrukcí, jež dovoluje zařízení používat jako klasický notebook i jako tablet. „Rozšiřujeme naši řadu ConceptD o nové konvertibilní formáty notebooků, abychom podporovali profesionály v jejich tvůrčím úsilí,“ řekl Jerry Kao, Co-COO, společnost Acer Inc. „Jsou ideální volbou pro profesionály, kteří vytvářejí 2D a 3D práci. Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit řady ConceptD o tyto nové výkonné nástroje, které mohou pomoci více tvůrcům.“

Model Ezel Pro je vybaven procesorem Intel Xeon, grafikou NVIDIA Quadro RTX, podporou ECC pamětí a operačním systémem Windows 10 Pro. O něco níže pak stojí klasický Ezel, který je vybaven chystanými procesory až Intel Core řady H desáté generace, grafikami NVIDIA GeForce RTX, až 32 GB paměti DDR4 a až 2TB NVMe PCIe SSD. Oba modely pak spojuje kvalitní IPS displej se 4K rozlišením. Dotykové displeje notebooků umožňují díky přiloženému peru Wacom EMR přirozené psaní i rychlé a přesné ovládání. EMR pera dokonale replikují tekutost inkoustu a výrazně vylepšují aktivní kapacitní technologii. Nevyžadují baterii a nabízejí vyšší přesnost, dobu odezvy, rozlišení, citlivost na tlak, odolnost i možnost vznášení nad displejem. Předpokládá se, že modely Ezel budete využívat často na cestách, proto se hodí antireflexní vrstva na displeji i ochrana sklíčkem Gorilla Glass 6.

Mezi další výbavu notebooků ConceptD 7 Ezel Pro a ConceptD 7 Ezel patří dva porty Thunderbolt 3 pro vysoké rychlosti přenosu dat, slot pro kartu SD, jeden port DisplayPort 1.4, jeden port HDMI 2.0 a touchpad z hladkého skla. Uživatelé se mohou bezpečněji přihlašovat přes Windows Hello, a to pomocí čtečky otisků prstů na zapínacím tlačítku.

A co více, notebooky byly navržen tak, aby zůstaly chladné a tiché, produkují méně než 40 dB hluku — to odpovídá hladině hluku v knihovně. To všechno při zachování vysokého výpočetního i grafického výkonu. Acer již také oznámil ceny obou novinek. Vybavenější Ezel Pro bude stát 2 999 euro (75 990 Kč), zatímco Ezel vyjde na 2 499 euro (62 990 Kč). Dostupnost bude oznámena později.