Kryt ASUSu ROG Zephyrus G14 září jako hvězdná obloha

ASUS a jeho značka ROG (Republic of Gamers) je už ve světě výpočetní techniky zavedeným pojmem a soustředí se hlavně na hráče, kteří svému koníčku naprosto propadli anebo se ho dokonce pokoušejí povýšit na obživu. Řada zahrnuje vše: od stolních počítačů až po nejrůznější příslušenství. Mezi tím však vyčnívá herní notebook ASUS ROG Zephyrus G14, a to hlavně díky svému designu.

Jeho hlavním prvkem je totiž kryt posetý množstvím LED, které jsou plně konfigurovatelné. Můžete si tak nastavit, že se na nich bude objevovat libovolný nápis, logo nebo něco jiného. V praxi to moc funkcí nemá, ale pokud rádi děláte dojem a přitahujete pozornost, přesně toto potřebujete.

Konfigurace jsou také hráčsky zaměřené, znamená to grafiku RTX 2060, procesory Ryzen a 14palcový displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Potěší i vychytávky v designu, jako je hliníkové tělo nebo tzv. ErgoLift, kdy se při otevření víka nepatrně zdvihne klávesnice. Pomáhá to jak chlazení, tak i při psaní. Notebook přitom váží jen 1,6 kg. Do jeho útrob se přitom vešla 76Wh baterie a potěší i kompaktní nabíjecí adaptér.