Lenovo Yoga 5G posouvá možnosti notebooků nejenom v rychlosti připojení

Zatímco u mobilních telefonů je 5G už docela obvyklá (alespoň v globálním měřítku), u notebooků se teprve závodí o to, kdo uvede první model. Fanoušci a tisková oddělení se asi budou dlouho přít o to, komu se to povedlo, ale podle tiskové zprávy na lenovo.com je to právě Lenovo a jeho Yoga 5G.

Asi nikoho nepřekvapí, že jeho klíčovou vlastností je podpora mobilních sítí páté generace, které mají být až desetkrát rychlejší než současné 4G. Devět antén ukrytých v těle přístroje pomáhá tomu, že se maximální rychlost stahování (při podpoře operátora) může vytáhnout až na 4 Gb/s.

Lenovo Yoga svými parametry připomíná spíše zvětšený telefon než klasický počítač, protože se o jeho pohon stará Snapdragon 8cx 5G v kombinaci s grafikou Adreno 860. Tuto kombinaci je možné chladit pasivně, takže se zařízení obejde bez hlučných větráků. Při určitém způsobu používání (například sledování videa) se tak můžete dostat až na výdrž čítající celých 24 hodin. To vše při váze 1,3 kilogramu a úhlopříčce obrazovky 14 palců. Na počítači přitom běží systém Windows 10, který můžete ovládat i dotykovým perem.

I když je pro české uživatele sítě 5G hudbou budoucnosti, pokud přeci jenom zatoužíte po tomto kousku, pak vězte že se začne prodávat během jara 2020. Lenovo chystá různé konfigurace a ta nejlevnější bude stát 1 499 dolarů, což by s českou DPH znamenalo asi 41 tisíc korun.