Konsorcium Unicode představilo nejnovější emoji. Co na ně říkáte?

Konsorcium Unicode vydalo verzi Unicode 17.0, která formalizuje dlouho očekávaný balík nových znaků. Do standardu přibylo 4 803 nových znaků, z toho 8 zcela nových emoji kódových bodů a desítky sekvencí, díky nimž rozšíří stávající nabídku emotikonů. Celkově se tak dostáváme na číslo 3 954 doporučených emoji pro univerzální použití.
Nově přichází také genderově neutrální baletní tanečník, kosatka nebo rozšíření možností u existujících emoji, u nichž půjde volit různé odstíny pleti. Emoji sice přitahují nejvíc pozornosti, ale Unicode 17.0 přidává i čtyři nové písma: Sidetic, Tolong Siki, Beria Erfe a Tai Yo. Celkový počet zakódovaných znaků tak narostl na 159 801.
Nové znaky nejsou dostupné okamžitě – jejich podpora záleží na výrobcích zařízení a softwaru. Podle dosavadních plánů to nicméně vypadá následovně:
- Google už ukázal náhledy v rámci Noto Color Emoji (září 2025).
- WhatsApp chystá podporu pro Android začátkem 2026.
- Apple zařadí nové emoji do iOS 26 pravděpodobně na jaře 2026.
- Microsoft a Meta se přidají v průběhu léta a podzimu 2026.
Co je Unicode Consortium?
Konsorcium Unicode je nezisková organizace, kterou financují převážně technologičtí giganti jako Apple, Google či Microsoft, ale prostor má i veřejnost. Díky programu Adopt a Character si může kdokoli „vzít pod patronát“ některý ze znaků, a pomoci tak udržovat a rozvíjet univerzální jazyk digitální éry – emoji. Cílem konsorcia Unicode je zajistit, aby digitální svět mluvil jedním jazykem – od emoji v mobilu až po historická písma, která by bez standardizace mizela z digitální komunikace.