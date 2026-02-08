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Konkurence pro Galaxy Watch Ultra na obzoru? Unikají rendery Motorola Watch Ultra

Ioannis Papadopoulos
Konkurence pro Galaxy Watch Ultra na obzoru? Unikají rendery Motorola Watch Ultra
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Podle všeho nebude scházet zvýšená odolnost IP68 ani voděodolnost do 50 metrů
  • Potěší rovněž LTE konektivita i odolné pouzdro z nerezové oceli

Přestože se v souvislosti s chytrými hodinkami nejčastěji skloňují jména jako Samsung či Apple, zdá se, že do segmentu nejlépe vybavených modelů se chystá vstoupit také Motorola. Na internet totiž unikly první rendery připravovaných hodinek Motorola Watch Ultra, které svým názvem i celkovým zaměřením dávají poměrně jasně najevo, proti jakým soupeřům mají stát.

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Zveřejněné materiály odhalují kulatý displej i poměrně robustní pouzdro, které má být vyrobeno z nerezové oceli a nabídnout průměr 46 mm. Na pravém boku si lze všimnout výrazné otočné korunky s logem Motoroly. Níže se pak nachází ještě jedno fyzické tlačítko, které bude s největší pravděpodobností sloužit pro rychlý přístup k vybraným funkcím nebo sportovním aktivitám.

Motorola Watch UltraMotorola Watch UltraMotorola Watch Ultra
Motorola Watch Ultra
Motorola Watch Ultra
Motorola Watch Ultra
Na celou obrazovku

Samotná konstrukce napovídá, že Motorola míří především na uživatele preferující robustnější chytré hodinky. Podle údajů uvedených na spodní straně pouzdra by novinka měla nabídnout voděodolnost do hloubky 50 metrů i certifikaci IP68, takže zvýšená odolnost vůči vodě a prachu by rozhodně chybět neměla. K dispozici má být rovněž integrovaná GPS a podpora LTE konektivity, díky čemuž bude možné hodinky používat i bez nutnosti u sebe neustále nosit telefon.

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V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy Motorola hodinky oficiálně představí ani na kterých trzích budou dostupné. Samotný únik renderů však poměrně často naznačuje, že se premiéra již pomalu blíží, a lze tak očekávat, že se v následujících týdnech dozvíme také další informace o hardwarové výbavě, použitém systému nebo výdrži baterie.

Motorola má na poli chytrých hodinek za sebou poměrně dlouhou historii, avšak v posledních letech se soustředila spíše na cenově dostupnější modely. Označení Ultra proto dává tušit, že tentokrát bude cílit na prémiový segment, v němž dnes dominují například Samsung Galaxy Watch Ultra či Apple Watch Ultra. Zda se Motorole podaří zavedeným hodinkám úspěšně konkurovat, ukáže až samotné představení a především praktické zkušenosti zákazníků.

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