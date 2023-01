Konec tlačítek u iPhonů, jak je známe, možná nastane už letos

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jednou z několika různých cest, kterými by se mohl Apple vydat, je nahrazení klasického konektoru (ať už Lightningu či USB-C) formou bezdrátového propojení. Takovýto krok by mohl vést k vytvoření více prostoru pro další komponenty uvnitř zařízení, umožní přijít s upraveným (více minimalistickým) designem a zároveň se výrobci může zbavit potenciálně kazové součástky náchylné k nešetrnému zacházení. Spolu se zmizením konektoru (které však pravděpodobně nenastane u příští generace) by Apple mohl odebrat i ovládací tlačítka, na která jsme zvyklí, tedy alespoň v jejich současné podobě.

Podle známého analytika Ming-Chi Kua by konkrétně mohlo dojít u vyšší řady iPhonů 15 Pro ke zmizení fyzických tlačítek a jejich nahrazení kapacitními. Podobně, jako tomu bylo kdysi u Touch, i zde by došlo k náhradě za kapacitní tlačítko s propracovanou haptickou odezvou, které by tak připomínalo odezvu („kliknutí“) konvenčních tlačítek.

Cirrus Logic is the primary winner for canceling physical buttons and the change to adopt solid-state buttons on the 2H23 high-end iPhone 15 models. https://t.co/CNfZOYwRXn — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023

Za novými senzory, které nahradí fyzická tlačítka, by měla stát společnost Cirrus Logic, s níž Apple dlouhodobě spolupracuje. Nasazení do iPhonů 15 Pro by pak zároveň mělo být jakýmsi testem odezvy zákazníků, což může vyústit (pokud budou zákazníci se změnou spokojeni) v nahrazení fyzických tlačítek pro ovládání hlasitosti a zapínacího tlačítka za kapacitní u dalších produktů. Kromě výše uvedených výhod však přináší kapacitní tlačítka i jisté nevýhody či výzvy, viz náš komentář k prvnímu nasazení tohoto typu senzoru u iPhonu 7.

Navození dojmu klasického stisku nyní simuluje vibrační motůrek Taptic Engine umístěný pod senzorem. Bohužel, porovnávat současné a původní řešení v otázce pohodlnosti příliš nejde. I když Apple nabízí 3 různé intenzity stisku, nový Home Button se stiskne o poznání méně příjemně. Pokud bychom měli stisk k něčemu přirovnat, působí jako rozbité hardwarové tlačítko, které bylo neopatrností zatlačeno do vnitřku těla. Problém představuje také to, že senzor reaguje pouze na vodivá tělesa. Pokud tedy přemýšlíte o ovládání v rukavicích, máte smůlu – se senzorem se nekamarádí, můžete se dočíst v recenzi.