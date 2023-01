Proč by měl Apple u příští generace iPhonů zlevnit hned 2 modely?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple by mohl podle v minulosti ověřeného „leakstera“ s přezdívkou yeux1122 (publikujícího na síti Naver) překvapit cenou dvojice základních iPhonů příští generace. Ačkoliv lze považovat snižování ceny iPhonů za netradiční krok ze strany Applu, mohl by mít přeci jen dobré odůvodnění.

Podle dostupných zpráv tvoří naprostou většinu prodejů nových iPhonů lépe vybavené modely Pro. Základní iPhone 14 pak nabízí tak malá a nepodstatná vylepšení oproti iPhonu 13, že jsme jeho nákup mohli v podrobné recenzi doporučit skutečně jen skalním fanouškům značky, kteří chtějí mít nejnovější základní model. Avšak snad ani těm pořízení iPhonu 14 nebude dávat smysl. iPhone 14 Plus, který nahradil iPhone 13 mini (což je vzhledem k malému množství vlajkově vybavených kompaktů velká škoda), se údajně prodává ještě hůř než právě mini. Zato modely Pro s novým výřezem Dynamic Island, vylepšenou fotovýbavou, výkonnějším procesorem, Always-On či podporou makro režimu byly v jednu chvíli vysoce nedostatkovým zbožím. A právě z důvodu nízké poptávky by měly být iPhony 15 a 15 Plus cenově dostupnější.

Ačkoliv zatím nevíme, jestli bude řada základních iPhonů 15 stejně „inovativní“, jako tomu bylo u iPhonů 14 a 14 Plus (doufejme, že ne), dávalo by tak zlevnění motivaci mnoha uživatelům po nich sáhnout. Otázkou zůstává, o jak velkou slevu by se jednalo, a zda by vůbec cílovou skupinu patřičně motivovala k nákupu.