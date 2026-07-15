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Konec rýh v displeji? Nové skládačky od Samsungu vsadí na Flex Titanium

Ioannis Papadopoulos
Konec rýh v displeji? Nové skládačky od Samsungu vsadí na Flex Titanium
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • První je fólie z titanové slitiny umístěná přímo pod samotným OLED panelem
  • Druhou částí je pružná titanová destička
  • Jak funguje tzv. Flex Titanium jako celek?

Ohyb na displeji a celková náchylnost k poškození jsou stále nejčastějšími výtkami směřujícími ke skládacím telefonům. Samsung se proto u své nadcházející generace rozhodl tyto slabiny potlačit a představil technologii Flex Titanium. Nová konstrukce displeje, která těží z vývoje sedmi předchozích generací, má podle výrobce přinést výrazné snížení viditelnosti ohybových rýh a zároveň zvýšit celkovou odolnost panelu.

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Základem této technologie jsou dvě hlavní součásti: fólie z titanové slitiny a podpůrná titanová destička. Výrobce slibuje, že jejich kombinace ideálně vyvažuje tloušťku, ohebnost a pevnost konstrukce displeje, což bývá u ohebných panelů největší inženýrský oříšek.

Jak funguje Flex Titanium pod kapotou

Použití titanu v tenkém a neustále se ohýbajícím displeji s sebou nese značné technologické výzvy, zejména kvůli jeho přirozené tuhosti. Výrobce tento problém vyřešil rozdělením materiálu do dvou klíčových vrstev:

První je fólie z titanové slitiny. Je umístěna přímo pod samotným OLED panelem a zajišťuje vnitřní oporu. Oproti dříve používaným polymerovým fóliím slibuje až 20krát vyšší mechanickou tuhost. Díky přesnému válcování přitom její tloušťka dosahuje pouhé třetiny průměrného lidského vlasu, takže nijak nenarušuje tenký profil zařízení.

Samsung Flex Titanium

Druhou částí je pružná titanová destička, která podpírá zobrazovací modul zespodu. Využívá pokročilou technologii miniaturních otvorů v oblasti ohybu, které eliminují vzduchové mezery. To má zajistit pevnou a stabilní oporu v rozloženém stavu při zachování potřebné pružnosti pro opakované skládání.

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Nový displej se navíc nesoustředí pouze na mechanickou konstrukci. Výrobce uvádí, že panel nabídne vysoké rozlišení a díky vylepšeným organickým materiálům bude mít nižší spotřebu energie, což by se mělo pozitivně projevit na celkové výdrži baterie budoucích zařízení.

Pomocí důmyslně uspořádaných malých otvorů v ohybové části titanové destičky se nám podařilo zajistit pružnost a zároveň vysokou odolnost,“ říká Kyung-Jin Yoo, EVP a vedoucí týmu Mobile Display Product Development v divizi Samsung Display. „Displej s vysokým rozlišením, vyrobený z nových organických materiálů s vysokou energetickou účinností, ještě víc posílí konkurenceschopnost další generace skládacích zařízení Galaxy.

Technologie Flex Titanium se poprvé ukáže v chystané generaci skládacích modelů řady Galaxy. Veškeré další podrobnosti, včetně konkrétních specifikací zařízení, Samsung odhalí na blížící se akci Galaxy Unpacked.

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