Den nových skládaček se blíží. Samsung Galaxy Unpacked proběhne 22. července

Samsung s tradičním zhruba dvoutýdenním předstihem potvrdil již očekávanou letní akci Galaxy Unpacked. Ve středu 22. července od 15:00 hodin středoevropského letního času bude Samsung v Londýně představovat hned několik klíčových novinek.
Jihokorejský výrobce samozřejmě oficiálně neoznámil, jaké novinky představí. Pouze naznačil, že se rozvine nový tvar. To naznačuje spekulovaný Galaxy Z Fold8 v širším formátu, který by měl existovat po boku protáhlejší Galaxy Z Fold8 Ultra. Předpokládá se i představení véčka Galaxy Z Flip8 a možná i odlehčené varianty s přídomkem FE.
Kromě telefonů se světu s největší pravděpodobností ukáží i nové hodinky. Spekuluje se o modelech Galaxy Watch9 ve dvou velikostních verzích a vrcholných Galaxy Watch Ultra 2.