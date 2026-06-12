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Den nových skládaček se blíží. Samsung Galaxy Unpacked proběhne 22. července

Michal Pavlíček
Den nových skládaček se blíží. Samsung Galaxy Unpacked proběhne 22. července
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Akce se bude konat v Londýně
  • Představí se zřejmě minimálně tři nové skládací telefony
  • Očekávají se však i chytré hodinky

Samsung s tradičním zhruba dvoutýdenním předstihem potvrdil již očekávanou letní akci Galaxy Unpacked. Ve středu 22. července od 15:00 hodin středoevropského letního času bude Samsung v Londýně představovat hned několik klíčových novinek.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide
Možná podoba Samsungu Galaxy Z Fold8

Jihokorejský výrobce samozřejmě oficiálně neoznámil, jaké novinky představí. Pouze naznačil, že se rozvine nový tvar. To naznačuje spekulovaný Galaxy Z Fold8 v širším formátu, který by měl existovat po boku protáhlejší Galaxy Z Fold8 Ultra. Předpokládá se i představení véčka Galaxy Z Flip8 a možná i odlehčené varianty s přídomkem FE.

Kromě telefonů se světu s největší pravděpodobností ukáží i nové hodinky. Spekuluje se o modelech Galaxy Watch9 ve dvou velikostních verzích a vrcholných Galaxy Watch Ultra 2.

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