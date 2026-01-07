Odvážný tah s novým tvarem? Samsung začíná lákat na široký Galaxy Fold8

V letošním roce by měl Samsung rozšířit nabídku svých skládacích zařízení o výrazně širší model řady Fold. Jmenovat se má klasicky Galaxy Z Fold8, zatímco nástupce současného modelu pak Galaxy Z Fold8 Ultra. Výrobce zveřejnil na svých sociálních sítích a YouTube sérii obrazců a skládaček, které naznačují nejen číslo 8, ale především širší tvar zařízení.
Samsung to odůvodňuje tím, že se snaží přijít se vzhledem a poměrem stran, který bude uživatelům nejvíce vyhovovat. Grafika je doplněna i jednoduchými slogany, které lze přeložit jako „Odvážný tah“ a „Nový tvar“.
Bude zajímavé sledovat, zda Samsung skutečně řadu Fold8 rozdělí na dva modely a získá tak větší procenta zájemců, kterým současný užší design příliš nevyhovuje. Vše bychom se měli dozvědět ještě během července. Předpokládá se, že tisková konference Galaxy Unpacked proběhne 22. července, avšak oficiálně ještě nedošlo k potvrzení termínu.