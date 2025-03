Kolik bude stát skládací iPhone? Očekávejte vyšší desítky tisíc korun

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple plánuje uvést svůj první skládací iPhone koncem roku 2026 s odhadovanou cenou mezi 2 000 a 2 500 dolarů, což je v přepočtu bezmála až 70 tisíc korun s daní. Analytik Ming-Chi Kuo předpokládá (viz medium.com), že počáteční dodávky dosáhnou 3 až 5 milionů kusů s možností navýšení na 20 milionů do roku 2027. Tento model má oživit prodeje iPhonů, které zaznamenaly pokles, zejména na čínském trhu, kde čelí silné konkurenci od místních výrobců jako Vivo a Huawei.

Očekává se, že skládací iPhone nabídne 7,8" vnitřní displej bez viditelného přehybu a 5,5" vnější obrazovku. V zavřeném stavu by měl být tlustý 9 až 9,5 mm a v otevřeném 4,5 až 4,8 mm. Design by měl připomínat knihu s pantem kombinujícím nerezovou ocel a titanovou slitinu, přičemž tělo zařízení by bylo z titanu pro zvýšení odolnosti a elegance. Předpokládá se také duální zadní fotoaparát a přední kamera pro použití v obou stavech. Namísto Face ID by mohl být použit Touch ID integrovaný v bočním tlačítku kvůli omezenému prostoru.

Apple plánuje finalizovat specifikace tohoto zařízení do druhého čtvrtletí roku 2025 a zahájit projekt ve třetím čtvrtletí téhož roku. Masová výroba by měla začít ve čtvrtém čtvrtletí 2026 s počátečními dodávkami mezi 3 až 5 miliony kusů. Druhá generace skládacího iPhonu je plánována na druhou polovinu roku 2027, což by mohlo zvýšit celkové dodávky skládacích iPhonů s ohebným displejem na 20 milionů kusů do konce roku 2027. Do značné míry však bude záležet na tom, jak uspěje první generace.