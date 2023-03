Kódové označení Androidu 15 vás nejspíše nepřekvapí

Možná si vzpomenete, že jednotlivé verze Androidu jsou kromě čísla obdařeny také kódovým označením. Vždy jde o nějaký sladký pokrm nebo pochutinu, přičemž jejich počáteční písmena jsou v abecedním pořadí. U Androidu 10 se toto označení přestalo používat veřejně, ale je to tak oblíbená tradice, že se jí Google stále interně drží. Android 13 se tak jmenuje například po Tiramisu.

It's a bit earlier than usual, but it seems the internal dessert code-name for Android 15 V has been revealed: "Vanilla Ice Cream". pic.twitter.com/pRTFJ4iIfO