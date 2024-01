Za Galaxy AI si možná jednou připlatíme. Zatím vás to ale trápit nemusí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Příchod umělé inteligence do nové generace smartphonů Galaxy S24, jež se má brzy podívat také do loňských Galaxy S23 či „skládaček“ Z Flip5 a Z Fold5, byl stěžejním tématem včerejší prezentace Galaxy Unpacked, kterou jsme v rámci speciálního dílu mobilecast bedlivě sledovali a komentovali s produktovým manažerem, Petrem Holým, z českého Samsungu.

Titanový Samsung Galaxy S24 Ultra láká na AI, nový teleobjektiv i displej bez odrazů

Soubor funkcí Galaxy AI přináší celou řadu způsobů, jak si usnadnit život a zvýšit (pracovní) efektivitu v nejrůznějších scénářích. Jednou to může být například možnost překladu v reálném čase během telefonního rozhovoru, jindy zase schopnost nechat Galaxy AI velmi rychle sumarizovat dlouhý text do několika bodů a vytáhnout to nejdůležitější. Kompletní výčet všech možností včetně velmi praktického Circle to Search jsme pro vás shrnuli v samostatném podrobném článku, avšak jak už to tak bývá, vše dobré jednou končí a nic není věčně zadarmo. To stejné platí také pro Galaxy AI, jež bude možná v budoucnu zpoplatněna.

Samsung hodlá nabízet funkce Galaxy AI bezplatně minimálně do konce roku 2025.

Jak nám ve speciálním díle pořadu mobilecast potvrdil sám Petr Holý (a dříve se i tato informace objevila na Redditu s odkazem na oficiální chorvatské zastoupení Samsungu), firma hodlá nabízet funkce Galaxy AI bezplatně minimálně do konce roku 2025. Vzhledem k turbulentnímu prostředí okolo umělé inteligence, především pak překotnému vývoji, je možné, že od roku 2026 si za využívání funkcí Galaxy AI zaplatíme.

Zdůrazněme, že se jedná pouze o možný scénář budoucího vývoje a v tuto chvíli není potvrzeno, že tomu tak skutečně bude, nicméně je potřeba s tím počítat. Do komentářů nám můžete dát vědět, zda vám poplatek za využití umělé inteligence přijde fér, nebo by podle vás měla Galaxy AI zdarma, respektive již zohledněna v ceně smartphonů.