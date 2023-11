Kdy se začne prodávat řada Galaxy S24 od Samsungu? Zřejmě koncem ledna

S blížícím se koncem roku jsou velmi vyhlíženy nové vlajkové lodě. Velké pozornosti se samozřejmě těší Samsung a fanoušci se tentokrát dočkají zřejmě výrazně dříve než v letech předešlých.

Již před několika týdny se objevily první spekulace hlásající, že premiéra řady Galaxy S24 od Samsungu proběhne 17. ledna. Tento datum nyní potvrzuje i informátor Tarun Vats na sociální síti X. Dodává však i další data důležitá pro celkovou časovou osu modelů Galaxy S24. Po 17. lednu totiž odstartuje čas předobjednávek, který potrvá vcelku tradiční dva týdny. Pravděpodobně tedy až do 30. ledna, přičemž ti nejrychlejší předobjednavatelé by se svých telefonů měli dočkat nejdříve 27. ledna.

Tech aficionados, get ready! 📱🚀



• Galaxy S24 is set to be unveiled on January 17, 2024, in San Jose, California



• Pre-orders start on January 17, and shipments begin arriving between January 26 and 30



• Sale starts from Jan 30#GalaxyS24 #Samsung #GalaxyS24Ultra #OneUI6 pic.twitter.com/S3xcyJ4cLz