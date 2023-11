Zapište si do kalendářů, nová řada Galaxy S24 se zřejmě představí už 17. ledna

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung si podle všeho v příštím roce skutečně pospíší s uvedením své vlajkové řady Galaxy S24. Informaci nyní potvrdil i biz.sbs.co.kr, podle kterého datum připadne již na 17. ledna 2024 a představení se bude tradičně konat v americkém San Franciscu.

Příčinou uspíšení uvedení nové řady na trh (které běžně probíhá až v únoru) má být podle všeho horší ekonomická situace. Samsung by tak evidentně rád nastartoval prodeje svých vlajkových modelů dříve. Co se výbavy týče, těšit se můžeme například na titan, i když dle posledních zpráv od The Elec jen u Galaxy S24 Ultra, nikoliv celé řady. Dále bychom se měli dočkat LTPO displejů Dynamic AMOLED 2X s maximálním jasem až 2 500 nitů či velmi výkonného procesoru Snapdragon 8 Gen 3, respektive Exynosu 2400, jenž by se měl s největší pravděpodobností objevit v modelech na našem trhu.