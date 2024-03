Samsung zapracuje na fotoaparátech Galaxy S24 Ultra. Aktualizace dorazí v dubnu

Samsung představil svůj nejvybavenější model Galaxy S24 Ultra již v lednu. Ambice s ním má samozřejmě nejvyšší, a to v podstatě ve všech oblastech, fotoaparáty nevyjímaje. I přesto však telefon například v žebříčku DxOMark uzavírá až druhou desítku nejlepších. To samozřejmě Samsung příliš těšit nemůže.

Už během února proto výrobce přichystal softwarovou aktualizaci, která kvalitu fotografií vylepšila. Dobrou zprávou je, že jen u toho Samsung nehodlá zůstat a na kvalitě výsledných snímků hodlá pracovat i nadále. Jak uvádí známý informátor Ice Universe, v rámci dubnové aktualizace softwaru dorazí vylepšení kvality fotografií z teleobjektivu a obecně zlepšení v oblasti vyvážení bílé. Fotografie by tak měly působit přirozenějším dojmem.

The Galaxy S24 Ultra March update will add an underage mode and some optimizations. There aren't many updates involving the camera.

April will usher in a major camera update involving white balance and telephoto image quality.