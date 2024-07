Jsme na prahu revoluční změny? Samsung pracuje na radikálně odlišných AI mobilech

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Umělá inteligence jednoznačně ovlivňuje mobilní telefony a je hybnou silou v letošním roce. Kdo nepřišel s alespoň něčím souvisejícím s umělou inteligencí, jako by nebyl. V popředí zájmu je z podstaty své pozice například Samsung, který s příchodem řady Galaxy S24 představil vlastní řešení Galaxy AI. To se postupně dostává i do starších modelů řady Galaxy S a Galaxy Z, díky čemuž si jihokorejský výrobce vytyčil cíl mít Galaxy AI do konce roku ve 200 milionech zařízení.

Blízká budoucnost však může být ještě výrazně zajímavější. V současné době jde totiž vlastně jen o softwarové záležitosti v běžných telefonech. Jak ale informuje server gsmarena.com, prezident Samsungu TM Roh v rozhovoru pro Australian Financial Review řekl, že AI mobily se mohou výrazně lišit od stávajících telefonů Samsung. Otázkou je, jak by tedy vlastně vypadaly? TM Roh nezacházel do podrobností a musíme vystačit jen s tím, že vzhled může být radikálně odlišný. Ve hře je tak možnost, že by telefon už nepřipomínal obdélník. Roh ještě dodal, že by AI telefony mohly být mobilnější. Co si pod tím ale představit? Může jít o větší displeje, případně další řadu různých senzorů.

Samsung Galaxy AI jako chytrý pomocník do každodenního života. Co všechno dokáže?

Využití umělé inteligence je už dnes široké. Dokáže psát texty, vytvářet obrázky či hudební díla. U telefonů se využívá k překladu v reálném čase, vytváření videí a kombinaci s možnostmi konkrétních modelů. U Samsungu tak stojí za vypíchnutí pero S Pen nebo ohebné telefony se dvěma displeji.