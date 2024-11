Jízdenku na vlak si nově můžete uložit do Apple Wallet i Peněženky Google

Fotografie: České dráhy

České dráhy oznámily praktickou novinku, kterou je možnost si uložit jízdenku pořízenou skrze e-shop uložit do mobilních aplikací Apple Wallet a Google Wallet a z nich ji předkládat ke kontrole průvodčímu.

„Zlepšování on-line uživatelského prostředí pro naše cestující je jednou z našich hlavních priorit. Díky rozšířené podpoře Apple Wallet a Google Wallet si nově především cestující, kteří nevyužívají mobilní aplikaci Můj vlak, mohou uložit svou jízdenku mezi další jízdenky a kartičky v elektronické peněžence v telefonu, odpadne tak třeba potřeba si jízdenku, která vám po nákupu v e-shopu přistane v e-mailu, tisknout nebo při odbavení složitě hledat v doručených e-mailech,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a pokračuje: „V pilotním režimu také spouštíme ve spolupráci s AXA Partners možnost pořídit si během pár okamžiků i cestovní pojištění při cestě vlakem do zahraničí. Naše mezinárodní vlakové linky, které cestující zavezou do Rakouska, Německa, na Slovensko i do Polska se těší velké oblibě a pozorujeme u nich každoroční nárůst zájmu. Už v prosinci přitom vyjedou další vlaky ‚Baltic express‘, které míří na stále více vyhledávanému Baltskému pobřeží. Jsem proto přesvědčen, že pohodlné a rychlé vyřízení si cestovního pojištění ocení mnoho našich cestujících.“

Jakmile dostanete e-jízdenku do e-mailové schránky, lze využít tlačítek přímo v těle e-mailu s možností přidat si jízdenku do peněženky. Takto uloženou jízdenku pak stačí předložit při kontrole průvodčímu.