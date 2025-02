Photoshop konečně dorazil na iPhone, verze pro Android je v přípravách

Jak jistě víte, Photoshop od Adobe je již relativně dlouho dostupný pro iPady. Nyní firma oznámila, že se jeden z nejoblíbenějších grafických editorů rozšířil i na iPhony. A pokud máte telefon s Androidem, nemusíte zoufat. Photoshop totiž uvedl, že později v roce se dostane i do obchodu Google Play. Pro netrpělivé je zde navíc možnost se zaregistrovat a jakmile bude k dispozici beta verze, Adobe vás bude informovat.

Announcing Photoshop on iPhone! 📱✨ The power of Photoshop, now built for iPhone. Edit, design, and create wherever inspiration strikes. Get the full details 🔗 https://t.co/AdfmbBFggf