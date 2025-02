Půlka obcí už komunikuje s občany přes mobil. Jak je to u vás?

Fotografie: Mobilní Rozhlas

Jak informovali tvůrci komunikační sítě Munipolis, již polovina všech obcí (včetně těch nejmenších) v České republice se snaží občanskou agendu přenést do online prostoru, aby klíčové informace byly pro občany snadno a rychle dostupné přes mobil nebo emailové schránky. Může přitom jít o krizová varování, včasné upozornění na poplatky, ale i digitální minireferenda.

Podle dat Munipolis se již tradičně nejvíce o informační servis starají města a vesnice v Ústeckém a Jihomoravském kraji, loni jich pak nejvíce přibylo v jižních Čechách. Celkově se přitom oproti loňskému roku počet obcí s takzvanou chytrou komunikací zvýšil o více než 850. A zatím co v městech nad 5 tisíc obyvatel byla 50 % hranice v pokrytí překonána již v minulých letech, od loňska s občany moderně komunikuje již každá druhá obec celkově – včetně například malých lokálních osad.

„Pro obce je přímé spojení se všemi občany, kteří mají o spolupráci zájem, klíčové. Je to jeden z mála skutečně efektivních a zároveň levných kanálů, jak zvyšovat spokojenost obyvatelů i životní úroveň obce. Jedná se o rychlou cestu, jak společně identifikovat a mnohem rychleji a lépe řešit problémy nebo například přerozdělovat investice,“ zmiňuje výhody chytré komunikace specialista Ondřej Švrček, zakladatel komunikační sítě Munipolis. „A pochopitelně se jedná o naprosto klíčovou věc v době krize.“

Ondřej Švrček, zakladatel komunikační sítě Munipolis

Loňské povodně, během nichž bylo opět poznat, jak moc důležité jsou pro nás mobilní technologie a jak moc dokážou pomáhat, přitom s velkou pravděpodobností stály za růstem využití v Jihočeském kraji, který se stal skokanem roku (+ 62 %).

„Podobně jako při vypuknutí koronavirové pandemie, i loni se na nás ve velkém obracely obce právě v době povodní. Potřebovaly rychlý a spolehlivý kanál, kterým by během chvíle dokázaly oslovit stovky nebo tisíce obyvatel v obci,“ zmiňuje Švrček. „Z realizovaných výzkumů následně vyšlo, že to byl právě spolehlivý obecní servis do telefonů občanů, který pomohl situaci zvládnout a zachránil majetek i životy.“

Počet obyvatel registrovaných do komunikační sítě Munipolis pak loni stoupl na 825 tisíc. V přepočtu na hlavu pak loni nejčastěji komunikovaly obce Olomouckého kraje (průměrně 117 zpráv na příjemce), Vysočiny (průměrně 113 zpráv na příjemce) a Moravskoslezského kraje (průměrně 109 zpráv na příjemce). „Ukazuje se zároveň pozitivní trend. Roste počet obcí, které se neomezují na prosté rozesílání novinek, ale snaží se s občany skutečně komunikovat. Vybízejí je k dialogu, sbírají zpětnou vazbu například ve formě obecních podnětů, sází na participační rozpočty nebo minireferenda,“ vypočítává Švrček. „Česko je díky tomu v chytré komunikaci právem na evropské špičce.“