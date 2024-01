Jedna z nejlepších funkcí smartphonů Pixel by se mohla rozšířit na další trhy

Jednou z nejzajímavějších (exkluzivních) funkcí Pixelů je bezpochyby „Call Screen“, jenž zvládne elegantně odfiltrovat nevyžádané telefonní hovory, díky čemuž ušetří uživatelé čas i nervy. Bohužel je zmíněná vychytávka prozatím dostupná pouze na americkém trhu, což by se však brzy mohlo změnit.

Informaci o možném vývoji z hlediska dostupnosti přinesl uživatel sociální sítě Reddit, kterému se povedlo aktivovat Call Screening na smartphonu OnePlus 7, což by nemělo být možné, neboť ji mají podporovat pouze zařízení Pixel. Jeho známému se pak povedlo rozchodit Call Screen dokonce i na starším telefonu Redmi Note 8.

Some good news for Indian Pixel owners Google exclusive feature Screen Calling is coming to India for pixel users meaning you will be able to screen your calls for any known or unknown numbers. Personally, I love this feature especially for spam calls also if you can’t be assed… pic.twitter.com/ZmChVE45K0