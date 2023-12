Jakou streamovací službu vybrat pro poslech hudby?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Poslech hudby je již bezmála dvě dekády spjat s mobilními telefony. Ostatně první mobil schopný přehrávat MP3 soubory byl představen v roce 2001 a šlo o Siemens SL45. Rozmach přišel o něco později, jakmile se mobily naučily podporovat paměťové karty a ideálně měly 3,5mm jack pro snadné připojení sluchátek. Paradoxem je, že v dnešní době ani jedno mnohé telefony nemají a přesto je pro poslech hudby využíváme téměř všichni. Sluchátka míváme bezdrátová a hudba se buď vejde do pamětí přístrojů, nebo ji rovnou streamujeme. A právě na streamovací služby se dnes zaměříme. Málokomu se chce zdlouhavě převádět fyzická alba do digitální podoby, případně snad hudbu nelegálně stahovat.

Na trhu objevíte hned několik streamovacích služeb, přes které můžete poslouchat vyšší desítky miliónů skladeb, ať jste kdekoliv. Mnozí z vás jistě slyšeli o Spotify či Apple Music, avšak jsou tu i další. Pro účely alespoň základního přehledu jsme vybrali pětici. Ke dvěma už zmíněným připojujeme ještě YouTube Music, Tidal a Deezer.

Chci poslouchat streamovanou hudbu, co potřebuji?

V prvé řadě budeme předpokládat, že chcete primárně poslouchat přes mobilní telefon. Do něj si stáhnete patřičnou aplikaci. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal i Deezer mají aplikace pro Android a iOS. Následně se ke službě musíte přihlásit, pokud jste noví, bude nezbytné provést registraci skrze váš e-mail.

Chci poslouchat, ale nechci platit, jde to?

Pokud z nějakého důvodu nechcete/nemůžete platit za streamování, existuje řešení. Tím jsou bezplatné tarify s reklamou. Ty nabízí Spotify a YouTube Music. Stačí se tak jen přihlásit a spustit přehrávání. Kromě omezení v podobě reklam, které se vám přehrají jednou za čas, jste omezeni počtem přeskakování skladeb. U Spotify si nelze spustit ani libovolnou skladbu, pouze playlist.

Jsem nerozhodný, existuje zkušební období?

Ano, všechny dnes zmíněné služby disponují zkušebním bezplatným obdobím, snadno si tak můžete každou využít a nakonec se rozhodnout pro tu, která vám nejvíce sedne. Délka zkušebního období se však u každé služby liší a může se měnit v závislosti na různých akcích. Zpravidla se lze opřít o měsíční zkušební dobu, tedy 30 dní. Spotify však u základního tarifu nyní nabízí po omezenou dobu 90 dní zdarma, stejně tak Apple Music. Vždy je však již nutné přidat platební kartu tak, aby po vypršení zkušebního období mohl být aktivován předem vybraný tarif. Vždy však službu můžete zrušit před koncem zkušebního období a neplatit nic. Na jednom účtu jde vždy využít zkušební období pouze jednou.

Která služba nabídne více hudby?

V tomto ohledu panuje obecná domněnka, že dominuje Spotify. Může to být pravda, avšak výrazný náskok v tomto ohledu už mít nebude. Samotné služby tvrdí, že jejich hudební knihovny disponují více než 100 milióny skladeb. To platí pro Spotify, Apple Music a Tidal. Deezer uvádí přes 90 miliónů skladeb, nejméně pak YouTube Music, a to 80 miliónů.

Kolik mě streamování bude stát?

Každá služba pro streamování hudby nabízí různé tarify. Základní je vždy určen pro jednoho uživatele, ale samozřejmě používat jde na více zařízeních. V jedné chvíli však jen na jednom. Nejlevnější tarif má aktuálně YouTube Music za 145 Kč měsíčně. Konkurence je zhruba o 20 Kč dražší, výjimkou je Deezer s výrazně vyšší cenou 269 Kč. Za zmínku stojí, že YouTube Music vám zprostředkuje i Premium YouTube, v praxi tak za 145 Kč získáte nejen hudbu, ale i všechna videa bez reklam. Všechny druhy cen si rozebereme níže v přehledné tabulce.

Porovnání streamovacích služeb