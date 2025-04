Před 20 lety bylo na YouTube nahráno vůbec první video. Vzpomenete si na něj?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nikdy nevíme, jaká událost se nesmazatelně zapíše do historie. Jedno takové datum se vlastně týká i interentového videa a streamování. Jde o 23. dubna 2005. Právě v tento den se totiž začal psát aktivní historie serveru YouTube. Založení proběhlo 14. února 2005, avšak za ten správný počátek by mělo být považováno datum 23. dubna 2005. Přesně před 20 lety bylo na YouTube nahráno první video nesoucí název „Me at the Zoo“ dlouhé 18 vteřin. Ve videu byl krátký komentář týkající se pavilonu slonů v zoologické zahradě v americkém San Diegu.

Nahrání videa měl na svědomí Jawed Karim, spoluzakladatel YouTube, o čemž se lze dočíst na Wikipedii (viz wikipedia.org). Dost ale bylo slov, na vůbec první video se i dnes můžeme stále podívat.

Popularita YouTube raketově stoupala, což neuniklo softwarovému gigantu Google, který se rozhodl, že jej koupí. Stalo se tak na podzim roku 2006, tedy po pouhém roce a půl od spuštění. Google tehdy za YouTube zaplatil 1,65 miliardy dolarů. Postupem času se YouTube měnil. Zpočátku například sloužil výhradně pro domácí videa, ale velmi brzy se plnil také konkrétními pořady či hudebními videoklipy.

Na YouTube spoléhá i mobilenet.cz, a to již od dubna 2008. Připojili jsme se tedy 3 roky po oficiálním založení a od té doby vás pravidelně zásobujeme nejen recenzemi přístrojů, ale také pořady. Zajímá vás, jaké video mobilenet.cz zveřejnil jako první? Šlo o pohled na první Apple iPhone, který jsme vám zprostředkovali 26. dubna 2008 a na který se i po téměř 12 letech můžete níže podívat.