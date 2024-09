Jaké starší iPhony zůstávají v nabídce Applu?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společně s představením iPhonu 16 (Plus) a Pro (Max) se upravuje portfolio toho, co bude v oficiálních obchodech k dispozici. Už na první pohled je vidět, že mizí všechny starší modely Pro (Max). Pokud chcete to nejlepší, máte pouze dvojjedinou variantu v podobě letošních přístrojů.

Apple se snaží držet své portfolio iPhonů přehledné.

V nabídce tak zůstávají loňské a předloňské modely a jejich Plusové verze. Můžeme zobecnit, že jeden rok dozadu znamená zhruba třítisícovou slevu. Na úplném konci nabídky pak stojí iPhone SE, který zaujme nejen svou velikostí, ale i cenovkou od necelých 13 tisíc korun.