Jaké novinky přináší iOS a iPadOS 14.2?

Apple oficiálně vypustil aktualizaci na iOS a iPadOS 14.2. Nejnovější operační systém opravuje některé chyby a také přináší více než 100 nových emoji, osm nových tapet a podporu funkce Intercom v propojení s HomePodem.

