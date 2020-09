Apple hodlá nasazovat miniLED displeje. Prvně takový uvidíme v iPadu Pro

Fotografie: macrumors.com

Apple by mohl již poměrně brzy zahájit masivní nasazování moderních miniLED displejů do svých produktů. Naznačuje to analytik Ming-Chi Kuo pro server macrumors.com. Dle jeho slov Apple chystá přinejmenším 6 různých produktů z řad iPadů a Maců, které nabídnou miniLED displeje. Zmíněná šestice by navíc měla spatřit světlo světa do konce roku 2021.

Výhoda miniLED panelů spočívá v mnohem lepším obraze. Uživatelé se například mohou těšit na působivější podání černé, vyšší maximální jas či podstatně lepší kontrast i barevné podání. Za počátečním nasazení stojí nejen klesající cena, ale také nový dodavatel těchto displejů, kterým se pro Apple stala společnost Sanan Optoelectronics. Dominantním dodavatelem však má zůstat Epistar. Kuo dále odhaduje, že již v roce 2021 klesnou náklady na výrobu miniLED panelů o 50 %, další 35% pokles by měl přinést rok 2022. Vše tedy ruku v ruce s tím, jak se bude nasazování nových displejů rozšiřovat.

Masová výroba miniLED panelů by měla začít během 4. čtvrtletí roku 2020 a počáteční objednávka ze strany Applu údajně činí 300 až 400 tisíc kusů. Vůbec prvním zařízením s miniLED displejem, které Apple ukáže veřejnosti, má být další generace iPadu Pro s 12,9palcovou úhlopříčkou. Termín představení však zatím není znám.