Apple má způsob, jak zjistit, jestli jsou AirPods pokažená, nebo jen ucpaná mazem

Server 9to5mac.com popisuje klasický příběh, kdy do Apple prodejny dorazí zákazníci, kteří si stěžují na špatně hrající sluchátka AirPods, přičemž se následně ukáže, že je na vině ucpání sluchátek ušním mazem. A právě kvůli těmto (zejména pro servisní techniky) nepříjemným situacím Apple připravil jednoduchý testovací nástroj, který dokáže sluchátka diagnostikovat.

Apple is rolling out a proper audio test tool for AirPods 1 and 2. New phone holder with AirPod attachments pointing AirPods at phones mic. No more guessing if it's a gunked up disgusting AirPod or customers bad hearing. Works similar to existing iPhone Audio test in principle pic.twitter.com/AKiSILH9AK