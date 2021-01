Jaké novinky hlásí rybářský Facebook z Česka?

Fotografie: Fishsurfing

Za největší vylepšení minulého roku považuje zakladatel Filip Domorád redesign desktopového zobrazení webové stránky. „Byla to věc, na které bylo třeba co nejdříve zapracovat. V současném zobrazení už by uživatel neměl poznat rozdíl mezi mobilní aplikací a webovým rozhraním stran funkčnosti, někteří rybáři mi dokonce píšou, že webové stránky jsou pro ně uživatelsky příjemnější a používají už jen je,“ říká Domorád.

Další velkou novinkou, která do aplikace přibyla na podzim, je funkce ubytování pro rybáře. Ta nabídla už při spuštění tisíc ubytovacích možností, které jsou primárně spojeny s rybařením. Velkou část databáze tvoří kempy ve Finsku, Švédsku, Dánsku a Norsku. Postupně se ale rozrůstá o další místa po celé Evropě.

Tým Fishsurfingu pak pracoval také na rozšíření databáze soukromých rybářských revírů a obchodů v Evropě a Rusku. Podle Domoráda je tato databáze společně s rybářskými průvodci světový unikát. Potenciál ale vidí také v budování rybářské komunity skrze sdílení úlovků a automaticky překládanému chatu mezi uživateli, kde si mohou navzájem radit a sdílet své zážitky i soukromě. „Myslím si, že vzhledem neustále rostoucímu trendu cestování za rybařením, dokáže naše aplikace na cestách obstát jako takový rybářský Facebook, Booking a Google v jednom,“ dodává Domorád.

Aplikaci na svých cestách využívají zkušení rybáři a ambasadoři aplikace z celé Evropy jako Stuart Sutherland z Velké Británie, Dick van Hattem z Nizozemska, Tiago Lemos z Portugalska nebo například Slovenka Nicol Seesee. Vylepšení aplikace podle zakladatele zajistilo až 100% nárůst nových registrovaných uživatelů. Začátkem minulého roku bylo v aplikaci přes sto tisíc uživatelů, konec roku už značil dvojnásobný nárůst – přes 250 tisíc registrovaných uživatelů.

Spoustu vylepšení v aplikaci proběhlo i díky investorovi, který se k české rybářské aplikaci připojil na jaře roku 2020. Podle Domoráda se ale i tento rok budou moct stávající a budoucí uživatelé těšit na další nové aktualizace a funkce i postupné doplňování databáze.

Stáhnout FISHSURFING