Rybářský „Facebook“ z ČR vyvíjený 4 roky chce do konce roku milión uživatelů

Fotografie: Fishsurfing

Galerie fotografií a videí rybářských úlovků, největší databáze soukromých revírů v Evropě, chat s lokálními průvodci bez potřeby znalosti cizích jazyků anebo snadné překládání rybářských článků a blogů z celého světa napříč zeměmi a kontinenty. A nejen to nabízí mobilní aplikace Fishsurfing, která na konci května po svém čtyřletém vývoji přešla do ostrého provozu a za první dva týdny zaznamenala přes 36 000 registrovaných rybářů z celé Evropy. Česká firma Filipa Domoráda plánuje prostřednictvím aplikace sjednotit celosvětovou komunitu rybářů do jedné platformy a v letošním roce získat alespoň milion registrovaných uživatelů.

„Jen za první den ostrého provozu se do aplikace registrovalo na 3 386 rybářů z celé Evropy, nejvíce ze zemí jako například Francie, Polsko anebo Velká Británie. Čeští rybáři a rybářky za první dva týdny ostrého provozu tvoří zatím odhadem osm procent všech registrovaných. Uživatelé se nejvíce zajímají o úlovky a soukromé rybářské revíry,“ uvedl zakladatel aplikace Filip Domorád, jehož zájem o aplikaci předčil původní očekávání.

Vývojářská firma Filipa Domoráda aplikaci vyvíjela čtyři roky a byla testována na sto tisících uživatelích po celé Evropě. „Aplikaci samozřejmě neustále vylepšujeme, zatímco například verze pro Android obsahuje integrovaný překladač všech funkcí, aplikace iOS zatím chybí možnost překládání chatu anebo inzerátů na mapě,“ upřesnil Domorád, podle kterého budou i tyto funkce jablečným uživatelům zpřístupněny v horizontu několika málo týdnů.

Rybářská sociální síť Fishsurfing v současnosti obsahuje největší databázi lokálních průvodců, nikoli firem, ale reálných lidí, dále pak databázi čtyř tisícovek soukromých revírů po celé Evropě a stejný počet kamenných rybářských prodejen. „V druhé polovině letošního roku se aplikace rozroste o celoevropskou databázi rybářských soutěží a postupně ji začneme doplňovat i o databázi evropských státních revírů,“ doplnil zakladatel aplikace Filip Domorád, jehož mobilní aplikace je dostupná pro platformy Android a iOS a je přeložena do osmnácti světových jazyků.

Stáhnout FISHSURFING