Nasadí očekávaný Samsung Galaxy M52 velkou baterii a výkonný Snapdragon 778G?

Samsung Galaxy M52, jehož představení bychom se mohli již brzy dočkat, prošel certifikací CCC (na kterou odkazuje myfixguide.com), díky které nyní víme, že bude disponovat 4 860mAh baterií. Pravděpodobně se jedná o minimální hodnotu, typická by tedy měla činit 5 000 mAh. Fotovýbava by mohla být shodná s Galaxy A52 a o výkon by se měl postarat Snapdragon 778G.