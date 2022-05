Elon Musk kritizuje Apple za vysoké transakční poplatky v AppStore

Elon Musk, jenž se stal před pár dny majitelem Twitteru (pod jeho vedením se má stát ještě větší baštou vyznavačů svobody slova na internetu), využil svého práva se svobodně vyjádřit na účet Applu. Podle něj je totiž: „30% transakční poplatek v AppleStore podobný, jako kdyby byla uvalena 30% daň na internet, což rozhodně není v pořádku.“

Apple’s store is like having a 30% tax on the Internet. Definitely not ok.