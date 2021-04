Jak správně fotit mobilem – důležité pojmy, které byste měli znát

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ať už se ve světě focení mobilními telefony považujete za čerstvé nováčky, nebo ostřílené matadory, nikdy není na škodu si osvěžit základní termíny a důležité pojmy focení, které zůstávají neměnné navzdory raketovému vývoji (mobilních) fotoaparátů. Pokud máte zmatek v tom, co vyjadřuje ISO, vyvážení bílé nebo světelná clona, je tento článek přesně pro vás.

V prvním díle se zaměříme na důležité pojmy, které se v případě, že nechcete fotit čistě na automatiku, vyplatí osvojit. Konkrétně se zaměříme na clonu, megapixely, nastavení expozice, HDR a hodnotu ISO.

Partnerem seriálu je společnost Realme se svou novinkou Realme 8 Pro.

Megapixely nejsou vše

8, 12, 48, 64, ale i 108 megapixelů. Až s takto vysokým rozlišením se dnes relativně běžně setkáváme u smartphonů a zdaleka se nejedná jen o vlajkové lodi výrobců. Rozlišení přitom určuje, z kolika pixelů se bude skládat pořízená fotografie, přičemž čím více pixelů fotoaparát nabízí, tím více detailů může fotografie (teoreticky) obsahovat. Kolik megapixelů je ideální a rovná se co nejvyšší počet „Mpx“ automaticky nejvyšší možné kvalitě? Bohužel to není tak jednoduché a více megapixelů neznamená jednoznačně kvalitnější snímek.

Zaměříme-li se čistě na hardwarové specifikace, hraje v tomto ohledu důležitou roli i samotná velikost senzoru. U stejně velkého senzoru znamená vyšší rozlišení logicky menší velikost jednotlivých pixelů, zatímco při nižším rozlišení jsou jednotlivé pixely větší. U fotoaparátu s vyšším rozlišením, jako je například 48, 64 nebo 108Mpx, pak defaultně dochází ke skládání jednotlivých pixelů do většího „superpixelu“. V případě Realme 8 Pro pak dokonce ke složení devíti pixelů do jednoho. Na počtu megaixelů tedy záleží, ale ani zdaleka se nejedná o jediný údaj, který by vás měl zajímat.

Clona

Pod pojmem clona si lze představit otvor, kterým proniká světlo k senzoru. Pro lepší představu, jak clona u fotoaparátu funguje, lze clonu přirovnat k zorničkám v oku, které se rozšiřují/zmenšují na základě okolního osvětlení. S výjimkou několika málo telefonů s pohyblivou clonou, je dnes standardem, že je clona (u smartphonů) pevně daná a k jejímu označení slouží takzvané clonové číslo „f“. Pomocí něj lze získat lepší představu o tom, kolik světla dokáže daný fotoaparát přijmout. Clonové číslo má mimo jiné rovněž vliv na vytvoření efektu hloubky při focení portrétních snímků. Fotoaparáty s nižším clonovým číslem budou obecně vzato pořizovat kvalitnější snímky za zhoršených světelných podmínek nebo v noci.

Expozice

Bavíme-li se o expozici, možná si vzpomenete na slovíčka nadexponovaný a podexponovaný. Dojde-li k nadexponování, je obrázek nehezky světlý, v případě podexponování je zase zbytečně tmavý. Při focení s telefonem je obvykle možné korigovat expozici a jejím zvýšením/snížením snímek ztmavit/zesvětlit.

ISO

Termín ISO určuje citlivost senzoru na světlo. Obecně se doporučuje držet hodnotu ISO co nejníž, neboť se s vysokou hodnotou ISO na snímcích vyskytuje šum. Pokud zařízení umožňuje nastavení expozičního času, je vhodné se řídit dle pravidel níže přiloženého expozičního trojúhelníku a vždy najít vhodný kompromis s tím, že zvyšovat ISO by měla být až poslední možnost.

Expoziční čas

Rychlost závěrky (expoziční čas) udává dobu, po kterou je otevřená závěrka fotoaparátu, která umožňuje dostat se světlu na obrazový senzor ve fotoaparátu. Při focení z ruky je poté důležité nenastavovat příliš dlouhý čas závěrky, neboť dojde k rozmazání snímku. Obecně se tvrdí, že nejdelší čas pro focení bez stativu, při kterém bude fotografie ostrá, je 1/60. Kromě výše uvedeného lze pomocí rychlosti závěrky také vytvořit efekt rozmazaného pohybu, případně jej naopak může zmrazit.

HDR

Zkratku HDR neboli High Dynamic Range vídáme u čehokoliv spojeného s obrazem obecně a napovídá, že je u pořízeného obsahu přítomný „vysoký dynamický rozsah“. Pokud fotíte jednolitou plochu s rovnoměrným osvícením, jako je například bílá stěna, nebylo by vám HDR pravděpodobně příliš platné. Využijete jej totiž hlavně v situacích, kdy jsou na obrazu zachycené oblasti tmavší a světlejší a postará se o to, že je dokáže realističtěji vykreslit. Toho smartphone docílí pořízením série několika snímků s rozdílným nastavením expozice, které následně poskládá dohromady pro co nejlepší výsledný efekt. Většina novějších telefonů HDR podporuje a mnoho z nich jej má i automaticky aktivované. Samozřejmě, že se efekt HDR telefon od telefonu liší, pouze přítomnost ukazatele HDR ve fotoaplikaci tedy ještě neznamená, že bude HDR efekt kvalitní.