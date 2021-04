Jak správně fotit mobilem – speciální režimy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ruku v ruce s pokročilejším hardwarem mobilních fotoaparátů přibývá také množství speciálních režimů, které uživatelům usnadňují život. Které z nich byste měli znát, a proč stojí za vyzkoušení, se dozvíte v dnešním dílu našeho seriálu.

V dnešním díle se zaměříme na populární režimy focení, mezi něž patří pořizování snímků ve vysokém (nativním) rozlišení, režim pro focení noční oblohy nebo například portrét.

Partnerem seriálu je společnost Realme se svou novinkou Realme 8 Pro.

108Mpx (64Mpx, 48Mpx) režim

Smartphonů, které se chlubí 48Mpx, 64Mpx nebo dokonce 108Mpx fotoaparátem (mezi něž se nově řadí i cenově dostupný i Realme 8 Pro) neustále přibývá. Focení ve vysokém (nativním) rozlišení však zabere více místa v úložišti a pořízení snímku mnohdy trvá o něco déle. Jaké jsou tedy přínosy focení v nativním vysokém rozlišení?

Konkrétně focení v 108Mpx rozlišení vykouzlí fotografie o velikosti 12 000 × 9 000 pixelů, které přijdou vhod, hodláte-li snímek vytisknout na větší formát, případně chcete fotografii dále upravovat a například vyříznout její část, se kterou máte v úmyslu dále pracovat. Tímto způsobem lze v některých případech vytvořit i kvalitnější „zoom“, než je možné při použití digitálního zoomu skrze fotoaplikaci telefonu.

Panorama

Dalším oblíbeným režimem je panorama, které využijete nejen během focení přírodních scenérií a jeho pořízení je extrémně snadné. Jakmile se rozhodnete, jestli chcete fotit vertikálně, nebo na šířku, postačí telefonem otáčet v daném směru. Netřeba dodávat, že pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků, může přijít vhod stativ, se kterým je možné mobilem plynule pohybovat po horizontální/vertikální ose. Většina smartphonů však naštěstí zvládne i bez stativu upravit sérii pořízených snímků tak, aby byla výsledkem jedna celistvá fotografie s opravdu širokým záběrem.

Realme 8 Pro – videorecenze

Alternativou může být vyfocení jednotlivých záběrů a jejich poskládání ve fotoeditoru, kde je pro tyto účely často k dispozici dedikovaná funkce. Pokud nechcete na fotografii zachytit „duchy“ (rozmazané objekty), je vhodné fotit na místě, kde se nevyskytují lidé, zvířata či jiné pohybující se předměty.

Burst

Burst oceníte ve chvílích, kdy potřebujete zachytit konkrétní moment, u něhož je obtížné správě načasovat zmáčknutí spouště. Podržením spouště začne telefon fotit sérii snímků, ze kterých si později vyberete „ten pravý“. Burst je užitečný například při záznamu sportovních akcí.

Režim hvězdy

Vybrané smartphony jsou vybaveny speciálním režimem pro focení noční oblohy, který je v případě telefonů Realme označován jako „Režim hvězdy“. V takovém případě je nutné telefon umístit do stabilizované polohy (stativu) a vyčkat několik minut, než se vyfotí série snímků, které smartphone následně složí dohromady a projasní. V případě Realme při aktivaci tohoto režimu dochází rovnou k záznamu časosběrného videa.

Portrét

Portrétní efekt, tedy zřetelné oddělení popředí snímku od pozadí, obvykle dokáže zprostředkovat jen software, případně jeho kombinace s bokeh senzorem či teleobjektivem. Pro co nejlepší výsledek je vhodné osobu či zvíře postavit před (přiměřeně) kontrastní pozadí do ideální vzdálenosti. Neméně důležité je správně zaostřit a mít dostatek světla, a to zejména při využití teleobjektivu, který má obvykle vyšší clonu.