Řada Galaxy Buds nás doprovází již skutečně dlouhou řadu let, během nichž jsme byli svědky nejrůznějších designových směrů. Zatímco pamětníci si jistě s nostalgií vybaví původní generace Galaxy Buds s jejich charakteristickými ploutvičkami, jiní si možná vzpomenou na nekonvenční fazolkovitý tvar u Galaxy Buds Live. Aktuální vlajkový model Galaxy Buds4 Pro se od těchto dřívějších experimentů odklání a sází v současnosti na víceméně standardní konstrukci s nožičkami. Stojí sluchátka za pozornost?
Technické parametry Samsung Galaxy Buds4 Pro
|Velikost měniče
|11 mm
|Barevná provedení
|bílá, černá
|Připojení
|Bluetooth 6.1
|Kodeky
|AAC, SBC, SSC, SSC-UHQ
|Odolnost sluchátek (bez pouzdra)
|IP57
|Délka poslechu (bez/s ANC)
|až 7/6 h (celkem 30/26 h vč. pouzdra)
|Obsah balení
|sluchátka, manuály, silikonové přídavné polštářky
Konstrukční zpracování: hliníkové nožičky
Galaxy Buds4 Pro sází na naprosto standardní konstrukci využívající nožičky. Ty jsou v tomto případě částečně hliníkové (na vnější straně) a mají délku tak akorát. Výhody plynoucí z použití nožiček jsou přitom nasnadě – tak například sluchátka máte za co chytnout, díky čemuž se velmi snadno a rychle nasazují a vytahují z uší. Výrobce navíc má více prostoru pro rozmístění jednotlivých komponent a samotná část sluchátek, kterou máte v uších, tak nemusí být masivní. Výhodou je rovněž podle mého názoru pohodlnější ovládání, k němuž se ale ještě dostaneme.
Novinka je dostupná v bílém a černém provedení, kdy se v obou případech dočkáte zajímavosti v podobě průhledného víka. Jedná se o hezký prvek, který opticky trochu rozbije jinak již několik let stále vypadající plastové pouzdro. Na něm najdeme LED pod logem výrobce, USB-C na protilehlé straně, ale také praktické párovací tlačítko, za což chválím. Rozhodně se jedná o lepší řešení ve srovnání s možností aktivovat párovací režim podržením obou sluchátek najednou apod. Samotný pant má pak ideální tuhost a dovření pouzdra doprovází relativně hlasitým zacvaknutím, které by na můj vkus mohlo být trochu kultivovanější.
Co se týče odolnosti, jde o IP57, avšak pouze u samotných sluchátek. V praxi to znamená, že zvládnou oplach pod vodou. Celkově se jedná o designově vyvedená sluchátka, která se navíc pohodlně nosí. Výrobce se údajně zaměřil na to, aby byl jejich tvar ideální a vycházel z velkého množství dat (chlubí se tím, že analyzoval více než 100 milionů údajů o uších posluchačů a provedl více než 10 000 simulací). A výsledek? Galaxy Buds4 Pro jsou skutečně velmi komfortní i pro dlouhodobý poslech bez přestávek.
- originální design
- zvýšená odolnost IP57
- párovací tlačítko přímo na pouzdře
- komfort
- hlasitější zavírání pouzdra
Zvuk: potěší i náročné
Buds4 Pro mají 11mm měnič a 5,4mm planární tweeter pro vyšší frekvence s o 19,8 % větší efektivní plochou pro bohatší zvuk. Nechybí ani dva zesilovače a vylepšené adaptivní ANC s možností výběru pěti úrovní intenzity, stejně jako ambientní režim se stejnou škálou nastavení propustnosti v pěti krocích.
V praxi se sluchátka přiklání spíše k basovému naladění (hodnoceno se základním „neutrálním“ ekvalizérem), což, dovolím si tvrdit, většinu moderních posluchačů pouze potěší. Pokud však rádi posloucháte například akustické skladby, také si přijdete na své a sluchátka umí vytáhnout veškeré detaily a zprostředkovat čisté výšky. Umí nicméně také nechat zazářit další instrumenty ve středním pásmu. Sluchátka potěší zejména posluchače žánrů typu rap, rock a další, kde hrají basy velmi důležitou roli, nezklamou však ani ostatní.
Z kodeků je k dispozici SSC, AAC, SBC, LC3 i SSC-UHQ, na LDAC tedy nedošlo, avšak pokud máte zařízení stejné značky (s nadstavbou One UI 4.0 a novější), můžete si užít kvalitu 24bit/96 kHz. Vhod přijde také Bluetooth 6.1 či funkce Auracast, která je stále spíše raritou. V rámci telefonních hovorů je k dispozici tzv. Super Clear Call, kdy se zapojí tři mikrofony na každém sluchátku a také tzv. bone conduction za účelem zajištění kvalitního přenosu bez rušivých zvuků z okolí. I v tomto ohledu vše funguje velmi dobře.
Samotné ANC, jež lze regulovat, uchvátí především schopností potlačit výrazný ruch. Sluchátka jsem například zkoušel během procházky v hodně větrném počasí a rozdíl mezi svištěním vzduchu bez a s ANC byl skutečně znatelný. Bez problémů také vyřeší běžné ruchy a zvuky, typicky při jízdě MHD, v kanceláři apod. Naopak režim propustnosti již na konkurenci typu AirPods Pro 3 či Sony WF-1000XM6 ztrácí a působí o něco víc uměle.
- kvalitní přednes zvuku
- velmi schopné ANC
Funkce a ovládání: bez výtek?
Sluchátka jsou logicky úzce spjata s produkty Samsung a například klasické multipoint či vícebodové připojení schází. Štěstí budou mít jen ti, kteří sluchátka budou připojovat k dalším produktům jihokorejského výrobce. Potěší však již zmiňovaný Auracast, tedy možnost přenosu zvuku z jednoho zdroje do více sluchátek, což typicky oceníte např. při sledování filmu na tabletu v letadle s vaší drahou polovičkou.
Skrze sluchátka lze také vyvolat Galaxy AI a jejich zajímavostí je rovněž to, že nastavení najdete přímo v sekci nastavení telefonu, nikoliv v dedikované aplikaci. Galaxy Buds4 Pro jsem zkoušel s modelem Galaxy A57, Galaxy S26, ale také s iPhonem a ve všech případech budou bez problémů fungovat. Pokud je však propojíte s iPhonem, vzdáte se možnosti pokročilých funkcí a dalších nastavení (například ANC budete moci (de)aktivovat pouze skrze sluchátka jako taková).
Mezi další zajímavosti se řadí možnost využívat gesta ovládání hlavou, kdy lze pokýváním nahoru/dolů vyjádřit potvrzení a pohybem do stran odmítnutí, která však v praxi podle mého názoru mnoho lidí nepoužívá. Samotné ovládání skrze nožičky je velmi pohodlné také díky prohlubni, kterou zde můžete nahmatat. Rozhodně se tak nemusíte obávat toho, že byste neměli jistotu, zda jste tlačítko skutečně zmáčkli, či nikoliv.
- podpora Auracastu
- komfortní ovládání
- neumí klasický multipoint
Výdrž baterie a nabíjení: 6 hodin na nabití
Galaxy Buds4 Pro jsou v oblasti výdrže spíše průměrná, neboť samotná sluchátka zvládnou přehrávat s cca 70% hlasitostí a aktivovaným ANC přibližně 5 až 6 hodin. Celková výdrž se má pak podle výrobce blížit 26 hodinám (s ANC), v praxi bych však tipoval o cca 2 až 3 hodiny méně. Výdrž tedy rozhodně není špatná a při standardních návycích (tj. pokud netrávíte skutečně celý den se sluchátky v uších), byste neměli mít problém. Konkurence nicméně zkrátka vydrží na nabití i o dost déle. Doplňování energie lze pak obstarat skrze USB-C, případně bezdrátově díky cívce ve spodní části pouzdra.
- slušná výdrž.
- konkurence, ale nabídne i o dost více
Zhodnocení
Samsung Galaxy Buds4 Pro mohu doporučit uživatelům zařízení Samsung, na které také logicky cílí. Ti si užijí kodek pro takřka bezztrátovou kvalitu poslechu, doprovodné funkce i funkční náhradu multipoint připojení. Ostatní mohou zvážit alternativy, jež mohou být v různých oblastech lepší volbou, to však nic nemění na tom, že Galaxy Buds4 Pro jsou ve výsledku povedená a nezklamou, i když ničím ani vyloženě nevynikají.
Konkurence
Sony WF-1000XM6 jsou volbou pro nejnáročnější, kteří chtějí špičkové ANC, ambientní režim, parádní zvuk i design bez nožiček. Galaxy Buds4 Pro oproti tomu nabídnou vyšší úroveň ochrany.
Pro uživatele zařízení Apple jsou zde jednoznačně AirPods Pro 3. Přináší ještě lepší ANC, senzory pro monitoring srdečního tepu i delší výdrž samotných sluchátek.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz