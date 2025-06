iPhony ve filmu: jak 28 let poté využívá mobily pro šokující hororové scény?

Fotografie: Columbia Pictures

Před 23 lety vznikl dnes již kultovní snímek 28 dní poté, který se řadí mezi filmovou klasiku a rozhodně by jej měl zhlédnout alespoň každý příznivec hororů. Úspěch tohoto filmu následoval film 28 týdnů poté, avšak žádného dalšího pokračování jsme se již nedočkali. To bude v letošním roce naštěstí „napraveno“ skrze příchod titulu 28 let poté. První díl této kultovní série se pak vyznačoval také velkým množstvím záběrů pořízených digitální videokamerou, která byla v době natáčení velmi populárním a již relativně cenově dostupným prostředkem pro záznam vzpomínek. Časy se pochopitelně značně změnily a dnes videokamery nahradily smartphony, což se promítá i ve snímku 28 let poté, jehož premiéra je v České republice plánována na 19. června 2025.

Režisér filmu Danny Boyle pak v rozhovoru pro IGN (viz ign.com) prozradil, jak ve filmu používají tři speciální rigy (konstrukce, k nimž lze připojit kameru/telefon a další prvky dle potřeby), kdy jeden z nich slouží k umístění 8 iPhonů, druhý k umístění deseti a další k umístění 20 iPhonů (viz obrázek). Podle režiséra Boyla je pak v druhé půlce filmu fantastický záběr vytvořený právě za využití rigu s 20 iPhony, které umožňují scénu náležitě zpomalit, podobně jako třeba v jiném kultovním filmu, Matrix.

Těchto 20 iPhonů (má se jednat o iPhony 15 Pro) pak dokáže zabírat 180 stupňů a během stříhání videa lze tak plynule přecházet mezi různými perspektivami a přeskakovat z jedné na druhou. V rámci vytvoření co nejvíce pohlcujícího zážitku byly pro natáčení kromě iPhonů a klasických velkých filmových kamer použity také drony, kamery připevněné na herce a dokonce i na zvířata.

„Ať už je to kdekoli, dává vám to 180 stupňů pohledu na akci, a při střihu si z toho můžete vybrat jakoukoli volbu, ať už konvenční perspektivu jedné kamery, nebo se okamžitě propracovat realitou, časově rozdělit subjekt, skákat vpřed nebo vzad pro zdůraznění,“ uvádí Danny Boyle. „Jelikož je to horor, používáme to pro násilné scény, abychom zdůraznili jejich dopad.“