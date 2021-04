iPhony 14 se v roce 2022 naučí 8K video. Verze mini to už nezažije

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Známý analytik Ming-Chu Kuo se opět skrze 9to5mac.com rozpovídal o budoucnosti iPhonů. Tentokrát jsme se dozvěděli, že v roce 2024, kdy by měla dorazit řada iPhone 14, už bude přírůstek novinek chudší. Dočkáme se zřejmě iPhonu 14, iPhonu 14 Pro a iPhonu 14 Pro Max. Sami vidíte, že už ve skupince chybí nejmenší iPhone, se kterým Apple údajně nepočítá, a to z důvodu špatných prodejů současného iPhonu 12 mini. Letos bychom se však iPhonu 13 mini ještě měli dočkat.

Nejmenší iPhone se tak nedočká novinky v podobě podpory záznamu 8K videa, která by v roce 2022 měla do iPhonů dorazit. Sluší se připomenout, že telefony s Androidem 8K video dokážou nahrávat již od loňského roku, samozřejmě ale jen pár kousků s výkonnými procesory. V roce 2022 by tak měly dorazit dva iPhony s 6,1palcovými displeji a jeden s 6,7palcovým. Mají také v příštím roce nabídnout i inovovaný hlavní fotoaparát se 48 megapixely a velikostí jednoho pixelu 2,5 μm.

Postupně má pokračovat proces minimalizace senzoru Face ID, a to už v letošním roce, díky čemuž bude moci Apple postupně ukrajovat velikost výřezu v displeji. Vše by mělo vyústit v umístění senzoru pod displej, avšak až v roce 2023.