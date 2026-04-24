Škodlivé hry znovu útočily na Česko. Víme, na co si máte dát pozor

V březnu se podle analýzy bezpečnostní společnosti ESET zvýšil výskyt kybernetických útoků na platformě Android v Evropě, přičemž mezi nejvíce zasažené země patří Polsko a Česká republika. Útočníci se i tentokrát spoléhali na falešné verze populárních mobilních her, které uživatele nevědomky infikovaly reklamním malwarem.
Dominantní hrozbou v Evropě každopádně zůstal trojský kůň Hiddad, který experti řadí mezi reklamní malware. Šíří se především prostřednictvím upravených verzí mobilních her, například RPG titulu Shadow Fight 2. Útočníci jej často recyklují v mírně upravených variantách, aby obcházeli detekci a oslovili nové oběti. „Útočníci v případě trojského koně Hiddad v březnu primárně útočili na Polsko a Česko. Obecně byl březen měsícem, ve kterém vidíme zvýšený zájem útočníků o Českou republiku. Jednalo se sice o globálně zaměřené útoky v angličtině, útočníci si tím ale mohli něco testovat. Jakmile si vyhodnotí, že útoky na náš region jim mohou přinést kýžené zisky, strategie se může rychle změnit na lokálně cílené útoky na české uživatele a uživatelky,“ vysvětluje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.
Druhou výraznou hrozbou byl malware Agent.FNM, který se maskuje za známé streamovací služby, například Netflix nebo Amazon Prime, ale také méně známé aplikace. Jeho cílem není pouze infekce zařízení, ale jeho zapojení do tzv. botnetu – sítě kompromitovaných zařízení, která mohou být využita k dalším útokům. Telefon se tak může stát součástí infrastruktury pro útoky na jiné sítě, včetně pracovních či domácích.
„Rizikem nejsou jen falešné verze nějakých složitějších strategických nebo bojových her pro platformu Android, útočníci zneužívají i velmi jednoduché aplikace nebo hry, kde můžeme předpokládat, že se k nim dostanou i děti. V březnu to byl případ další varianty škodlivého kódu z rodiny Hiddad, který se vyšplhal mezi tři nejčastější hrozby měsíce. V tomto případě šlo o jednodušší hru Single Line – Drawing Puzzle, ve které musí hráč najednou spojit všechny definované body a nakreslit zadaný tvar bez toho, aby zvedl prst z obrazovky. Je to typ hry, se kterou za vámi mohou přijít děti, že si ji chtějí stáhnout,“ dodává Jirkal.
Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za březen 2026:
- Android/Hiddad.BDJ trojan (16,15 %)
- Android/Agent.FNM trojan (11,57 %)
- Android/Hiddad.BDM trojan (4,81 %)
- Android/Andreed trojan (2,05 %)
- Android/Triada trojan (1,94 %)
- Android/Spy.Banker.BCX trojan (1,41 %)
- Android/TrojanDownloader.Agent.BHA trojan (1,28 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.MZU trojan (1,12 %)
- Android/Spy.Banker.BGB trojan (1,02 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.NAA trojan (1,02 %)