iOS 18 přinese AI úpravu fotografií, vylepšenou Siri a přepracovaná oznámení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Už loni na podzim se začaly objevovat informace, že iOS s číslem 18 nebude jen další pravidelná aktualizace s kosmetickými vylepšeními, ale přelomová verze, která naplno využije to, s čím v posledním období přišly velké jazykové modely, respektive generativní umělá inteligence.

V nejnovější předpovědi Marka Gurmana na bloomberg.com jsou zmíněny konkrétní funkce, které se očekávají v systémech iOS 18, iPadOS 18 a macOS 15. Patří mezi ně Safari, Fotky a Poznámky s umělou inteligencí, stejně jako vylepšená Siri a oznámení s inteligentními rekapitulacemi. Apple prý přinese retušování fotografií pomocí AI, přepracované webové vyhledávání v Safari a vylepšené vyhledávání ve Spotlightu s rychlejšími a spolehlivějšími výsledky.

Velkých změn se samozřejmě dočká hlasová asistentka Siri. Bude znít přirozeněji, a to díky velkému jazykovému modelu, který si Apple vyvíjí sám. Zprávy a e-maily budou mít automaticky generované odpovědi na základě konverzací. Inteligentní rekapitulace přinesou shrnutí zmeškaných oznámení a zpráv, stejně jako webových stránek, poznámek a dokumentů. Uživatelé budou mít také možnost přímo přepisovat hlasové nahrávky. Apple také pracuje na automaticky generovaných vlastních emoji, které budou oddělené od stávající sady emoji a budou se zobrazovat jako návrhy při psaní. Většina z toho by měla běžet přímo v zařízení, a to jak kvůli soukromí, tak rychlosti odezvy. Naznačuje to i nová výbava čipsetů, která posiluje část nazvanou jako NPU (Neural Processor Unit). Čipy iPhonů, iPadů a Maců vydané v loňském roce budou schopny provozovat nové funkce AI, u starších zařízení by mohl vypomoci cloud.

U oznámení půjde spíše o to, že nad nimi uživatel získá větší kontrolu. Pro ty, kteří denně bojují se stovkami notifikací z desítek aplikací, možná přijde vhod, že z nich telefon může sám vybírat ty důležité nebo připraví jejich shrnutí do jedné komplexní zprávy. Potvrzuje se také přepracovaná domovská obrazovka, která uživatelům umožní umístit ikony aplikací kamkoli na obrazovku a také měnit jejich barvu pozadí.

Nová sada funkcí umělé inteligence společnosti Apple je interně známá jako Project Greymatter. Všechny tyto novinky bychom měli naživo spatřit už na konferenci WWDC, která se uskuteční v tradičním červnovém termínu.