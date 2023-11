iOS 18 by nám mohl vyrazit dech, tvrdí uznávaný analytik

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

iPhony, respektive snad veškeré produkty s logem nakousnutého jablka, se postupem let proslavily velmi dlouhou softwarovou podporou, kterou dobře ilustruje na konci článku přiložený graf Felixe Richtera dostupný rovněž na statista.com.

S nástupem nejnovějšího iOS 17 se tak mohou těšit na nejnovější funkce a nejrůznější softwarové vychytávky majitelé všech novějších iPhonů, „smůlu “ mají naopak uživatelé iPhonů 8 či modelů X z roku 2017 a starších, na které se již nejnovější operační systém nepodívá. Apple na druhou stranu stále podporuje zařízení s iOS 15 formou bezpečnostních záplat, nejstarším modelem se softwarovou podporou je tak v současnosti iPhone 6s z roku 2015. V tomto ohledu má Apple již několik let výrazně navrch oproti konkurenci s Androidem, ačkoliv například letošní Pixely 8 překonaly naše očekávání a slibují podporu až do roku 2030.

Navzdory dlouhé podpoře má však celá řada uživatelů za to, že příchod nové verze iOS je svým způsobem často tak trochu krok do neznáma. V minulosti se totiž Applu povedlo vypustit i ne zcela odladěné verze softwaru, které následně provázely nejrůznější bugy. Podle informací známého analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg by to každopádně neměl být případ iOS 18.

Bezchybný iOS s umělou inteligencí

Zmíněný operační systém by měl být svým způsobem „revoluční“, neboť by (dle informací Gurmana) mohl být paradoxně jedním z hlavních lákadel a důvodů pro nákup chystané řady iPhone 16, jež by jinak po hardwarové stránce mnoho vylepšení přinést neměla. Těšit se konkrétně máme na představení skutečně výrazných novinek a designu, ostatně poslední velký update iOS proběhl podle Gurmanova názoru s představením iOS 14 v roce 2020, takže se zdá, že by již mohlo být načase. Novinky se pak mají vztahovat také na iPadOS, který je v mnoha ohledech „jen“ větší verzí iOS na velkém displeji.

Změnit se má částečně také přístup Applu, který si má dát tentokrát skutečně záležet na tom, aby byl nový iOS perfektně odladěný. A co by podle dostupných informací mělo být jednou z hlavních novinek iOS 18? Zřejmě nikoho nepřekvapí, že se má jednat o implementaci umělé inteligence, v podstatě lze tedy očekávat reakci na ChatGPT, Barda od Googlu, respektive AI Elona Muska či Samsungu.