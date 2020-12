iOS 14.4 obsahuje funkci, která podle Facebooku „poškozuje malé podnikatele“

Před pár dny jsme vás informovali o formálním protestu sociální sítě Facebook proti chystané bezpečnostní funkci iOS. Ta je nově přístupná v beta verzi iOS 14.4 a uživatele (zjednodušeně řečeno) upozorňuje na zvědavost vybraných aplikací.

Některé aplikace totiž sbírají data nejen chování uživatele v rámci dané aplikace, ale také vedou záznamy o tom, které stránky navštěvuje a které další aplikace používá. Právě Facebook takto posbíraná data s oblibou využívá, aby uživatelům následně zobrazoval na míru šitá reklamní sdělení. Díky přesnějšímu cílení, které znamená vyšší pravděpodobnost prodeje inzerovaných produktů nebo služeb, si pak může Facebook od inzerentů naúčtovat více. V rámci protestu proti této novince Facebook v minulém týdnu osočil Apple z toho, že poškozuje malé podnikatele (jak informuje agentura Reuters).

#Apple's anti-tracking privacy feature is starting to show up for users running the first beta version of the company's upcoming iOS 14.4 update. https://t.co/tm3OUbJkSE pic.twitter.com/4Sq4XLT5pA