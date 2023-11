Výběr 5 nejzajímavějších funkcí z bety iOS 17.2

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější verze iOS 17 přinesla několik praktických novinek, avšak ne všechny jsou uživatelům dostupné ihned po příchodu iOS 17 na iPhony. Beta verze iOS 17.2 („plnotučná“ verze má dorazit v průběhu prosince) přitom obsahuje řadu nových vychytávek a funkcí. Kterých 5 podle nás stojí za pozornost?

Nahrávání Spatial videa

Nové iPhony 15 Pro jsou vhodným zařízením pro všechny, jež v budoucnu uvažují o pořízení brýlí Apple Vision Pro. Ty budou (minimálně cenou) zaměřené spíše na technologické nadšence a ty největší fanoušky, ostatně již nyní se v Číně najdou jejich kopie. Majitelé iPhonů 15 Pro každopádně mají možnost záznamu tzv. Spatial videa, jež si poté mohou prohlédnout ve 3D. Apple doporučuje záznam videa v horizontálním režimu, přičemž je zaznamenáváno ve Full HD ve 30 FPS a jedna minuta si vyžádá 130 MB úložiště.

Deník

Jednou z očekávaných novinek je aplikace Deník, která slouží k zaznamenávání výjimečných životních okamžiků, jak se uvádí na apple.com.

Tato aplikace tak poslouží všem, kteří si chtějí poznačit každodenní aktivity, nápady, myšlenky a další postřehy. Výhodou Deníku je možnost používat v aplikaci rovněž obrázky, zvukové nahrávky či si označit lokace.

Zprávy

Další novinkou bude možnost reagovat skrze tzv. nálepky, tedy další formu odpovědi na zprávu. Jedná se tak o rozšířenou formu reakcí k dosavadnímu srdíčku, palci nahoru/dolů a dalším.

Sdílené Apple Music playlisty

Tato funkce jednoduše umožňuje vytvořit playlist, do něhož přispívá a upravuje jej hned několik uživatelů. Sdílené playlisty mohou být zajímavé pro rodinné příslušníky, ale také přátele, přičemž nechybí ani možnost zaslat pozvánku skrze QR kód. Druhou menší novinkou je pak automatické zařazení oblíbených skladeb do samostatného playlistu, podobně jako na Spotify do kategorie Oblíbené.

Velmi praktickou je rovněž možnost vypnout historii poslechu, což se hodí, poslouchá-li na jednom telefonu hudbu někdo jiný, jehož hudební vkus se nemusí líbit majiteli zařízení.

Akční tlačítko nově i jako překladač

Akční tlačítko či „Tlačítko akce“, které je výsadou iPhonů 15 Pro, má v nastavení několik možností. Mezi nimi najdeme například rychlé spuštění fotoaparátu, aktivaci svítilny, diktafonu atp. Nově však bude v možnostech i překladač. Po zmáčknutí se tak na iPhonu spustí překlad mluveného slova, což se může hodit například během cestování.