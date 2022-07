Apple spustil beta testování iOS a iPadOS 16

iOS 16 a iPadOS 16 tradičně nejprve dorazí v beta verzi, která je od dnešního dne dostupná. Pokud tak vlastníte kompatibilní zařízení, můžete se zaregistrovat mezi beta testery a zkoušet nové vychytávky, mezi něž patří například přepracovaná zamykací obrazovka s notifikacemi či nové možnosti aplikace pro posílání zpráv. Kompletní výčet novinek představených na konferenci WWDC 2022 naleznete v našem článku.

📊iOS 16 Beta 3 Re Release - Initial Stability Score



🪫Battery Drain - Too Early to Tell

❄️Temperature - 10/10

📱App Crash - 10/10

🆕 New Feature Usability - 8/10

🏎 Speed of Device - 10/10



⚖️ Overall Stability Score - 9/10

✅ Is it stable? YES#iOS16beta3 #iOS16