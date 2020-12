Apple bude blokovat aplikace, které nesplní nové podmínky ochrany osobních údajů

Apple plánoval zavedení nových podmínek ochrany osobních údajů pod názvem „Žádost o povolení ke sledování“ (Tracking Transparency) původně na letošní rok, to však nakonec musel odložit, aby vývojáři měli více času na úpravy ve svých aplikacích. O tomto zpoždění informoval server gadgets.ndtv.com.

Apple pohrozil odstraněním aplikací z App Store, pokud nebudou v souladu s novými podmínkami. Ty umožní uživatelům blokovat inzerenty, které je sledují napříč on-line prostorem. Některé společnosti a inzerenti, jako je například Facebook, tuto změnu kritizují, protože si myslí, že menší inzerenty nebo herní vývojáře by tato změna mohla poškodit.

Craig Federighi z Applu je ale přesvědčen, že uživatelé by měli vědět, kdy jsou sledováni napříč různými aplikacemi a webovými stránkami. „Začátkem příštího roku budeme vyžadovat, aby všechny aplikace získaly povolení k přístupu k osobním údajům od svých uživatelů. Vývojáři, kteří nebudou tyto podmínky splňovat, mohou počítat s odstraněním aplikace z App Store,“ uvedl. Podle Federighio se vývojáři přizpůsobí tak, aby poskytovali efektivní reklamu i bez invazivního sledování. „Dosažení tohoto práva bude vyžadovat čas, spolupráci, naslouchání a skutečné partnerství napříč celým technologickým ekosystémem. Věříme však, že výsledek bude ku prospěchu.“

The new feature, dubbed App Tracking Transparency, was initially planned to debut this year, but was delayed to give developers more time to make changes to their apps and address privacy issues https://t.co/RoofmXuo9Z